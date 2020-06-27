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Chester and Ella 1房連車位 僅$220萬起

置業家居 2020/06/27

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澳洲第三大城市布里斯本近年發展迅速，在加上當地租屋需求大，市場普遍看好當地樓市前景。市中心現樓Chester and Ella於本年初落成，本月將在港推售20伙精選單位，售價僅由港幣$220萬起；發展

...

欄名 : 海外置業

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