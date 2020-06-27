焦點一：「社會房屋共享計劃」 $5,000租住500呎單位

由香港社會服務聯會營運的「社會房屋共享計劃」，並由香港公益金、社會創新及創業發展基金（社創基金）、業主、社福機構及社會企業合力推動。計劃主要承租及翻新私人單位，再分租給認可營運機構（例如社會服務機構及

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