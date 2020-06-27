焦點一：「社會房屋共享計劃」 $5,000租住500呎單位 置業家居 2020/06/27 分享： 由香港社會服務聯會營運的「社會房屋共享計劃」，並由香港公益金、社會創新及創業發展基金（社創基金）、業主、社福機構及社會企業合力推動。計劃主要承租及翻新私人單位，再分租給認可營運機構（例如社會服務機構及 ... 欄名 : 家居頭條 相關文章 一筆過津貼 冀改善劏房戶居住環境 今日 一筆過津貼 冀改善劏房戶居住環境 焦點二：攝影集《侷住Trapped》 真實反映劏房生活 今日 焦點二：攝影集《侷住Trapped》 真實反映劏房生活 焦點三：Pricerite實惠x福幼基金會 「愛心百寶枱」慈善捐贈活動 今日 焦點三：Pricerite實惠x福幼基金會 「愛心百寶枱」慈善捐贈活動 最新專欄文章 更多 一筆過津貼 冀改善劏房戶居住環境 今日 一筆過津貼 冀改善劏房戶居住環境 焦點三：Pricerite實惠x福幼基金會 「愛心百寶枱」慈善捐贈活動 今日 焦點三：Pricerite實惠x福幼基金會 「愛心百寶枱」慈善捐贈活動 焦點二：攝影集《侷住Trapped》 真實反映劏房生活 今日 焦點二：攝影集《侷住Trapped》 真實反映劏房生活 疫情下的展覽盛事 2020/06/20 疫情下的展覽盛事 瑞士Art Basel取消 網上展廳免費開放 2020/06/20 瑞士Art Basel取消 網上展廳免費開放 家居 實惠家居 劏房 政府統計處 社會福利署 港鐵 林嘉欣 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入