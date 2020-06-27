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焦點二：攝影集《侷住Trapped》 真實反映劏房生活

置業家居 2020/06/27

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劏房會否令你思考香港的房屋問題已經「爆煲」！2012年，香港社區組織協會首度與攝影師Benny Lam合作，透過8張劏房俯視圖，揭示香港最卑劣的居住環境，隨即引來國際迴響。時隔2年，雙方再度合作走訪舊

...

欄名 : 家居頭條

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