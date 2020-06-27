焦點三：Pricerite實惠x福幼基金會 「愛心百寶枱」慈善捐贈活動

剛於Pricerite實惠門市及網店有售的「愛心百寶枱」捐贈券，面額分為3種，包括$200（捐贈1/4張枱）、$400（捐贈半張枱）及$800（捐贈1張枱），全數捐款將直接轉交福幼基金會製作「愛心百寶

...