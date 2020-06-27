焦點三：Pricerite實惠x福幼基金會 「愛心百寶枱」慈善捐贈活動 置業家居 2020/06/27 分享： 剛於Pricerite實惠門市及網店有售的「愛心百寶枱」捐贈券，面額分為3種，包括$200（捐贈1/4張枱）、$400（捐贈半張枱）及$800（捐贈1張枱），全數捐款將直接轉交福幼基金會製作「愛心百寶 ... 欄名 : 家居頭條 相關文章 一筆過津貼 冀改善劏房戶居住環境 今日 一筆過津貼 冀改善劏房戶居住環境 焦點一：「社會房屋共享計劃」 $5,000租住500呎單位 今日 焦點一：「社會房屋共享計劃」 $5,000租住500呎單位 焦點二：攝影集《侷住Trapped》 真實反映劏房生活 今日 焦點二：攝影集《侷住Trapped》 真實反映劏房生活 最新專欄文章 更多 一筆過津貼 冀改善劏房戶居住環境 今日 一筆過津貼 冀改善劏房戶居住環境 焦點二：攝影集《侷住Trapped》 真實反映劏房生活 今日 焦點二：攝影集《侷住Trapped》 真實反映劏房生活 焦點一：「社會房屋共享計劃」 $5,000租住500呎單位 今日 焦點一：「社會房屋共享計劃」 $5,000租住500呎單位 疫情下的展覽盛事 2020/06/20 疫情下的展覽盛事 瑞士Art Basel取消 網上展廳免費開放 2020/06/20 瑞士Art Basel取消 網上展廳免費開放 家居 實惠家居 劏房 政府統計處 社會福利署 港鐵 林嘉欣 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入