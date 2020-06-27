一筆過津貼 冀改善劏房戶居住環境

公屋加租引來迴響，然而對板間房及劏房戶而言，呎租早已逼近豪宅、更難脫貧！剛接受申請的「改善家居環境援助計劃」，由扶貧委員會為劏房戶而設。這筆非現金資助津貼，主要用作家居維修、添置傢俬及滅蟲滅蝨等。以下

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