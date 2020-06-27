一筆過津貼 冀改善劏房戶居住環境 置業家居 2020/06/27 分享： 公屋加租引來迴響，然而對板間房及劏房戶而言，呎租早已逼近豪宅、更難脫貧！剛接受申請的「改善家居環境援助計劃」，由扶貧委員會為劏房戶而設。這筆非現金資助津貼，主要用作家居維修、添置傢俬及滅蟲滅蝨等。以下 ... 欄名 : 家居頭條 相關文章 焦點一：「社會房屋共享計劃」 $5,000租住500呎單位 今日 焦點一：「社會房屋共享計劃」 $5,000租住500呎單位 焦點二：攝影集《侷住Trapped》 真實反映劏房生活 今日 焦點二：攝影集《侷住Trapped》 真實反映劏房生活 焦點三：Pricerite實惠x福幼基金會 「愛心百寶枱」慈善捐贈活動 今日 焦點三：Pricerite實惠x福幼基金會 「愛心百寶枱」慈善捐贈活動 最新專欄文章 更多 焦點三：Pricerite實惠x福幼基金會 「愛心百寶枱」慈善捐贈活動 今日 焦點三：Pricerite實惠x福幼基金會 「愛心百寶枱」慈善捐贈活動 焦點二：攝影集《侷住Trapped》 真實反映劏房生活 今日 焦點二：攝影集《侷住Trapped》 真實反映劏房生活 焦點一：「社會房屋共享計劃」 $5,000租住500呎單位 今日 焦點一：「社會房屋共享計劃」 $5,000租住500呎單位 疫情下的展覽盛事 2020/06/20 疫情下的展覽盛事 瑞士Art Basel取消 網上展廳免費開放 2020/06/20 瑞士Art Basel取消 網上展廳免費開放 家居 實惠家居 劏房 政府統計處 社會福利署 港鐵 林嘉欣 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入