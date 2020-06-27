種族平權浪潮 香港如何接招？

美國黑人George Floyd被白人警員壓頸制服期間死亡，觸發數以萬計示威者上街抗議。事件揭示美國的種族矛盾依然根深柢固。此等現象，對香港不無啟示。

根據政府統計處發表的2016年中期人口統計結果，撇除外籍家庭傭工後，本港有26.4萬名居港少數族裔，佔全港人口3.6%。其中南亞裔人口有8.5萬人，較2006年時增加71%。

香港少數族裔 多自力更生

這些少數族裔，許多都自力更生，其中南亞裔人口於2016年的勞動參與率為66.7%，較香港整體人口的60.8%還要高。但他們上流機會似乎較少，其中19至24歲少數族裔青年就學比率，低於2016年的全港平均數46.6%，當中南亞裔青年的就學比率更只有28.1%。

挑戰一：中文程度欠佳限制仕途發展

教育水平，特別是中文水平，對少數族裔在港發展有莫大影響。小彬紀念基金會於2017年進行「少數族裔青年的展望，挑戰和身份認同」研究，訪問253名少數族裔青年。結果52.2%受訪者稱生活的最大挑戰是以中文溝通，其次是種族歧視，佔9.6%。

研究同時發現有43%受訪者認為自己十年內會離開香港生活，其中近25%表示希望到亞洲以外的國家生活，包括美國、英國、加拿大及澳洲等。研究團隊認為，結果反映部分少數族裔人士渴望在英語主導的國家生活，並相信在西方國家會有更佳的就業發展機會。

多年前移居香港的尼泊爾裔女生Rabina（化名）接受傳媒訪問時指，當年就讀收取較多非華裔學生的「指定學校」，形容學中文要靠死記硬背認字。受中文程度限制，她就讀中學所教授的中文，只為應付普通中學教育文憑中文科考試，她認為並不足以應付日常生活和工作需要。

挑戰二：陷身份危機扎根香港=香港人？

因膚色不同而遭歧視是另一挑戰。多名香港城市大學學生曾就少數族裔的身份認同問題撰寫論文，一名接受他們訪問的巴基斯坦裔女士稱，曾在工作時被華裔顧客無理指摘，並向其上司投訴指本地公司不應聘請少數族裔。

上述小彬紀念基金會發表的報告指，89.3%受訪青年不希望被稱為「少數族裔」，當中42.2%稱喜歡被稱作「香港人」。由此可見，要創造共融社會，除了協助少數族裔打破語言障礙，提升其「香港人」的身份認同也相當重要。

「身份經濟學」 解構種族隔離

關於身份認同，諾貝爾經濟學獎得主George Akerlof及經濟學教授Rachel Kranton構建「身份經濟學」，探討個人身份認同如何影響社會行為。在理論中，身份認同建基於三個概念——社會類別（social categories）、規範（norms）及理想（ideals）。三者互有關聯，其中社會類別一般是指人們的種族、家庭背景等分類；規範和理想則指屬於指定社會類別的人，因具備某些特徵而傾向作出的特定行為。

他們指，人們作出的決定和行為，不一定只依據他們在經濟方面的付出和回報。如引用加入個人身份認同概念理論作解釋，可更全面地說明為何人們會作出某些決定和行為，例如人們會因為希望增強或挽回自我認同感，作出某程度損害自己利益的決定。此外，人們因個人身份認同所作出的決定，有機會受他人的行為和反應影響。

二人在著作《身份經濟學：我們的身份如何塑造我們的工作、工資和幸福感》中，也嘗試以「身份經濟學」，探討美國白人歧視黑人的種族隔離現象。他們把社會類別分為「主要群組」及「少數群組」，而兩個類別相應的規範，則是前者會「盡心盡力工作」，後者「不需要那麼服從」。

何解不願工作 才能保尊嚴？

他們把白人劃分為「主要群組」，並把黑人分為「少數群組」：如勞工行為與所屬的規範有差異，量度滿意程度的指標，便會降低：例如渴望融入主流的黑人，需承受不被白人同袍完全接納的打擊，只有不願意工作的「少數群組」才能保持尊嚴。

建基於「身份經濟學」，學者提出了三個途徑，期望能收窄種族之間的差異，包括：1.在「主要群組」白人圈子中，消除兩種膚色的特徵和行為差別；2.使「少數群組」黑人的對立身份變得正面，讓他們的特徵和行為趨向正面；以及3.減少回饋效應，令某人選擇成為「少數群組」後，不會引起其他人效法。最後，他們分析美國協助黑人就業的措施，指出其成效建基於能否把黑人由「少數群組」，變成「主要群組」。

3個途徑 冀收窄種族差異

回到香港，按上述方向，我們可討論協助少數族裔消除「身份認同危機」的兩個方向法：第一，我們可嘗試以途徑一為基礎，消除「主要群組」對少數族裔的不良觀感。香港部分報章大肆報道有關南亞裔的犯罪情況，形容他們是「毒瘤」；在港產電影及劇集中，也不乏由南亞裔演員飾演黑幫、毒販等角色。這些報道和影像創作，會否令人無意中把「南亞裔」與「犯罪」拉上關係，值得深思。

其實很多居港的少數族裔均熱愛香港，要改變大眾對少數族裔的觀感，各界可從宣傳入手。如去年民陣召集人疑遭南亞裔人士襲擊後，印度裔註冊社工Jeffrey Andrews曾舉辦重慶大廈導賞團，讓參與者了解少數族裔的文化。

宣傳好人好事 建良好形象

第二，我們可以途徑二和三為基礎，設法協助少數族裔建立正面身份，避免他們轉趨消極。舉例說，巴基斯坦裔警員范業成，數年前爬上一架高吊車勸服一名有意輕生的同鄉返回地面。事後警方在官方平台上載訪問短片，使他成為網上紅人，可見多宣傳好人好事，有助少數族裔建立良好形象。

身份認同非一天建成，社會各界都需要多做工夫，理解不同族裔的文化差異及特殊需要，協助少數族裔鞏固「香港人」的身份，消除他們的身份危機。

▲ 許多少數族裔在香港謀生，其中南亞裔人口於2016年的勞動參與率為66.7%，較整體人口的60.8%更高，但他們的就學比率卻低於全港平均數。圖為少數族裔生活文化團。（資料圖片）