廢膠管理鏈崩壞 再造廠「無米落鑊」

數學題：小明一家四口，每人要吃兩大碗飯才不會餓肚子，不過米飯太貴，每天只能煮兩碗。結果怎樣？

如果一定要有人吃飽，就只能滿足一個人，其餘三個便要勒緊褲頭，但長此下去不是辦法；若果均分，四個都無法滿足，頂得一餐，頂不到第二、三餐……

這樣的數學題，難解難計，但也絕非數學題那麼簡單。

每年8萬噸廢塑料 落入堆填區

年底前，香港會有三家較具規模的廢塑膠再造場加入投產，連同已在營運的兩家，每日可處理接近200公噸廢塑料，其中飲品膠樽PET約佔一半（90公噸）。然而，2018年香港整體廢塑料的回收率只有7%或168公噸。若細分當中PET膠樽的出口回收率，更少得可憐，僅得0.2%。

筆者非常懷疑，這樣的回收量能否撑得起五間工場的運作，否則就像文首的例子，要不是集體「餓肚子」，便是有人撑不住倒下。那是我們最不樂見的情況。

再造廠「無米落鑊」，絕對不是因為香港欠廢塑料。相反，我城每日平均棄置2,343公噸廢塑膠（2018年數據）。問題是，整個廢物管理鏈條斷裂，缺乏可靠有效的回收通路，以致大量有用的廢塑膠，無法流入再造處理設施。在2018年，全港共有八萬多公噸廢塑料落入堆填區、遺落郊野和大海。

停審議垃圾徵費 打擊回收工作

2013年，中國收緊廢塑膠進口前，廢膠有價有市，拾荒者都會撿拾膠樽，廢物鏈條看來牢固得很。可是隨着內地實施嚴格的「綠籬行動」，膠價應聲急挫，鏈條逐步崩壞，同年甚至發生食環署外判商把三色桶的廢膠扔到垃圾站的惡行，從此在市民心中烙下「回收桶膠樽都拿去丟掉」的印記。

近年，傳媒一而再再而三揭發回收塑料瓶被丟到堆填區的醜聞，公眾對回收系統的信任崩盤。如此一來，回收意願進一步被削弱，回收率沒有最低只有更低，形成惡性循環。

前幾天（22日），立法會通過終止審議垃圾徵費條例草案，令這條醞釀十五個寒暑的法規胎死腹中，進一步打擊回收工作。法例過不了，除了建制派議員「拉布」，政府沒對症下藥搭建鏈條做好配套，同樣責無旁貸。

法例無法落實，環境局「表示失望」，同時指出「政府會繼續加強各項減廢回收措施」，推出「減廢回收2.0」，包括提升社區回收網絡、推出「塑膠回收先導計劃」（即「中央收膠」）和簡稱RVM的膠樽回收機云云。

中央收膠嚴監管 重拾公眾信心

這些措施都重要，但我們依然期望環境局能告訴大家，預計他們能夠把廢塑膠回收率提高幾多？若果無法重上雙位數字，難免造成「做咗當做好」的觀感，令人看不到政府的減廢決心，萬一有再造場撑不住，便更糟糕了。即使在下屆立法會重提垃圾收費政策，只會更難獲得政黨支持，惡性循環惡上加惡。

膠價再賤，每噸賣價也以數千元計，其實不低。真正拖垮鏈條的，其實是物流和土地成本過高等因素。而在環境局推出的各項措施中，又以「中央收膠」最具策略意義。因為政府免費替公私營住宅、學校和公營機構收集膠樽、膠桶、背心袋、微波爐膠盒等廢塑料，等於承擔了回收商不願掏出來的物流開支，增加入場意慾。

與此同時，環保部門也聲稱有較佳的監管方案，避免收集得來的廢品落入堆填區。把這兩者都做好，便有機會讓公眾對回收系統重拾信任。

只不過，要中央收膠發揮效果，必須有一定規模。這計劃今年內只在港島東區、觀塘及沙田三區推出，至於其餘十五區何時加入，目前並無時間表。也因此，綠惜地球、綠色和平、綠色力量、綠領行動和長春社一致呼籲現屆政府在2022年離任前，於全港落實中央收膠計劃，建立可靠完善的回收網絡，挽回公眾信心。

這樣的話，待新一屆立法會再推出廢物收費時，才有更大把握爭取各界支持。

▲ 在2018年，全港共有八萬多公噸廢塑料落入堆填區、遺落郊野和大海。 （資料圖片）