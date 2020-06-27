港青欠競爭力 比住房更大的危機

有個參加過佔領中環運動的香港年輕人和我說，如果政府給每個香港年輕人分套房子，社會矛盾會立刻解決。

世界格局急變 勿故步自封

放在五年前，我都覺得這個建議有些歪道理，但近些年隨着世界格局急速變化，香港卻故步自封甚至倒退，我悲觀地認為，即使政府花費巨資為全社會解決住房問題，年輕一代勞動人口的知識結構和競爭能力將會成為障礙，香港會面對比住房更嚴重的困局。

老話常談，香港人喜歡做醫生，當專業人士，看個感冒，修個門鎖就收幾百塊，這種錢都是easy money，old money，不是new money，封鎖本地市場，建立行業壟斷，也只不過是在香港自己人身上剝削高額利潤。

但任何一個國家或地區，都必須讓自己的產品或服務走向全世界，拉上自己人一起去賺別人的錢，才能真的過上好日子。

看看瑞士，人家的高品質生活和高福利待遇從何而來？為全世界有錢人管錢理財，一塊手錶賣上幾十上百萬，再不濟，巧克力也能幾十幾百地賺上一票，架不住量大啊，正是這些可觀的利潤，實實在在地讓瑞士國民提前實現社會主義。

香港有哪些賺外國人錢的生意？貿易？在萎縮了。零售、餐飲？那也得有人來到香港消費啊，趕走內地遊客，真不知道有多少外國人沒事喜歡來香港走走。金融？這倒是可以賺全世界的錢，不過天天在中環搞事情，中環精英們上班心情不佳，市場不振，再弄下去搞垮金融市場，真是想賺錢都難了。

還有其他行業嗎？恕我無知了。

想賺new money，當然需要new industry，創新及科技產業絕對是最佳選擇之一。新加坡、韓國、日本，包括中國在內，無一不是發展創新科技，構建了今日的競爭力。雖然台灣多年來一直經濟不振，但好在還有台積電、聯發科、鴻海及整個半導體產業大大小小的廠商支撑，才hold住局面，讓民主政治折騰得起。

至於韓國，就更是不滿足於半導體，發展了自己的創意文化，從k-pop到韓劇，再到韓國電影稱霸奧斯卡，韓劇中的各類食品，從拉麵到拉麵鍋，從泡菜到燒酒，真是賺足了全世界人的鈔票。

改革知識結構 與世界接軌

發展創新及科技，需要甚麼？當然是人才，兩條路要走。本地教育改革，我就不評論通識教育這種無聊的問題了，不如大家多關注如何改革大中小學教師的知識結構和教材，讓孩子們和世界接軌吧。讓孩子們知道手機不是用來看片和打機的，是將來他們創造產品、賺錢養家的生產工具，是未來市場所在，這是香港真正迫切需要的教育改革。

此外就是改革人才引進政策，美國如果閉關鎖國把人才往外趕，不如香港趁低吸納，為我所用，這比從頭教育能夠更快地見效，有優秀的人，就會有優秀的產品，就能提升就業，提高薪酬，去全世界的市場上搶奪和競爭。

事事等政府解決 情何以堪

回到住房問題，有人建議，中央政府從深圳劃一塊地出來給香港，蓋房子給香港人住。抱歉，深圳的房子現在也都要幾百萬一套了，內地的青年人為了買房子，為了父母家人更好的生活，都在拼命努力地工作。

相比之下，香港的年輕人如果事事都等政府解決，將情何以堪。還是好好學習，才是真正為自己好，為香港好！

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