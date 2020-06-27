美再立法亮劍 圖將港變制華籌碼

美國參議院一致通過《香港自治法案》（Hong Kong Autonomy Act），要求透過凍結資產、拒絕發出簽證等，制裁美方認為損害香港自治的人士和企業。雖然新法案暫僅具象徵意義，總統特朗普亦似無意與中方硬碰，但美方以《港區國安法》為口實立法，猶如鑄造跟中國長期角力的刀劍，可於兩國關係遇挫時揮動。

特無意硬碰 華府出手減辣

自治法案與去年底生效的《香港人權及民主法案》的最大分別，是首次將國際金融機構列為潛在制裁對象，凡跟遏制香港自治人士有顯著交易的銀行，均有可能被禁制與美企或用美元交易，失去美國公民投資者，僱員無法取得簽證等。

雖然參院討論新法案僅逾1個月迅即通過，眾議院料無異議，但華府最後關頭出手減辣，令美議員要北京背負實際後果的威脅，暫難成真，本港財金市場昨天便沒顯著反應。

首先，美資在港扎根已久，美國前年對港貿易盈餘高達310億美元，不想牽連太廣。自治法案通過前，華府曾要求國會同意先諮詢財政部，哪個外國人士或機構會受制裁；亦有修訂確保財金機構僅於清楚知悉正和受制裁官員作「大額交易」，才會受累。

據悉，本地政界對新法案反應冷淡，因早已判定香港目前最大的潛在損失僅為失去獨立關稅地位，其他措施如禁用美元交易結算，要真正實施困難重重，起碼特朗普逾半年來，不曾引《香港人權及民主法案》祭出任何懲罰。

兩個法案的制裁權均在總統，重錘出擊卻未必符合特朗普連任盤算。他最近被指曾拒絕過分涉足香港示威，對「人權」其實沒甚堅持追求，更承認曾放棄就新疆問題額外制裁中國，以免影響貿易談判；反想中方多加購買支持者的農產品，爭取關鍵州份，背後全放眼連任。

中美續角力 恐波及港經濟

而且，中央政府近月面對美方打壓，早已一改「打不還手」的作風，阻止華府予取予求。中國駐美大使館也快速回應新草案，強調香港事務是內政，不允外來干涉，警告將採取必要反制措施。

特朗普簽署《香港人權及民主法案》後，北京不只罕有地藉多個外交渠道堅決反對及嚴正交涉，更迅速以行動回應，包括暫停美機美艦訪港，又制裁五個於本港反修例風波有「惡劣」表現的美國非政府組織，以防反中力量意圖利用香港牽制。

北京急推《港區國安法》，顯然忌憚外國勢力過去一年在港生亂，全國人大法工委副主任張勇日前表明，港府對境外勢力介入及國防軍事等複雜因素，力所不及。美國國會今次高調插手《港區國安法》，料只會令中央更執意盡快立法，不只未如美方宣稱的捍衞自由、自治，反而替華府把香港議題磨成利劍入鞘，未來隨時能拿來跟中國周旋，最終受損的恐是本港經濟。

責任編輯：陳靜芬