星幕推出全新夢幻果香下午茶 副刊版 2020/06/29 分享： 九龍東皇冠假日酒店47樓的星幕餐廳，由即日至8月31日推出全新夢幻果香下午茶（$258起/兩位），每天3pm至5pm供應。下午茶有5款鹹點及5款甜品，鹹點包括有西瓜水牛芝士串、鳳尾蝦配芒果莎莎、吞拿魚 ... 欄名 : News 最新專欄文章 更多 奇幻森林駕駛體驗 2020/06/27 奇幻森林駕駛體驗 Coffee Solutions by Pacific Coffee 新推精品冷萃咖啡包 2020/06/27 Coffee Solutions by Pacific Coffee 新推精品冷萃咖啡包 雀巢推出 Fitness 高纖輕小食系列 2020/06/27 雀巢推出 Fitness 高纖輕小食系列 戲曲中心茶館劇場 7月9日推全新劇目 2020/06/27 戲曲中心茶館劇場 7月9日推全新劇目 旅行社開拓市場 Jetour Mall正式登場 2020/06/27 旅行社開拓市場 Jetour Mall正式登場 飲食資訊 酒店 餐廳 咖啡 甜品 飲品 下午茶 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入