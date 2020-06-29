星幕推出全新夢幻果香下午茶

九龍東皇冠假日酒店47樓的星幕餐廳，由即日至8月31日推出全新夢幻果香下午茶（$258起/兩位），每天3pm至5pm供應。下午茶有5款鹹點及5款甜品，鹹點包括有西瓜水牛芝士串、鳳尾蝦配芒果莎莎、吞拿魚

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