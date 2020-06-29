憑《一剪梅》走紅海外的光頭漢不是僧人，不過這種外形似是和尚系的博主，特別是帶着少林稱號的網紅，的確是當今短視頻平台的其中一種爆款人物。這和部分外國人對少林或功夫文化特別感興趣有關，當然近年抖音網紅玩過界，出了很多僧人博主，也有助力。

早就知道，新媒體風潮一出，寺院中的臥虎藏龍，有大搞互聯網及自媒體公眾號技術，通過社交媒體宣傳寺院這一熱潮。不少寺院完全有自己的IT團隊，個個小和尚在開發不同內容。

現在抖音、快手等短視頻興起，僧人直播或當視頻博主也順理成章。而且論奇觀度、好奇感，少林生活一來神秘，二來視覺吸引，極適合短視頻傳播。

刷一下少林相關的視頻博主，就可發現大約分文武兩派。文的是製造一種活在寺院中清心寡慾，花花草草的禪意分享。可能是種植物、唸經、打鐘的圖文，以智者召喚眾生的風範招徠。

當然武博主更刺激，因為除了可隨時放出鍛練十八般武藝精采實況之外，有些是記錄各種海外友人來修練少林功夫的有趣場面，百分百自帶抖音式幽默。也有藏傳佛家藏族子弟，卻一身潮人打扮，說要用入世的方式去弘法，組合也確實吸引。再有簡化者，是直播或記錄布施過程。

除興趣分享外，當然也有不少是順便賣貨。的確，天下網紅都一樣，當積聚一定人氣流量，都會轉而賣貨。而佛法相關的小貨品，從來都有個不小的市場。可以賣佛器、護身符、經書、串珠，非常迎合這時代對信仰的即食物件化需求。不同的只是，今次由僧侶相關博主推薦，好像更有說服力。至於博主們的佛門生活真偽，就只得自行判斷。