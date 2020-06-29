要細看飲品的營養標籤

上星期六，佩怡表姐邀請我們到他們的新居開大食會，表姐夫來到港鐵站出口接我們：「食物都預備好了，只欠飲品，我們先去便利店買些飲品吧！」

來到便利店，大家各自選購自己的心水，表姐夫拿起兩瓶啤酒，表哥選了運動飲品，他女朋友選了烏龍茶，表妹的選擇困難症又發作，她走過來問我：「你喝甚麼？飲品大多高糖份，但我又不想只喝清水清茶！」表哥指着雪櫃說：「我選這款運動飲品有低糖版，還有這枝檸檬茶也是低糖的。」表妹反駁說：「低糖也非真正少糖的，你問問營養師，飲品中每一百毫升含糖份少於五克，就可在食品標籤上聲稱低糖，但五克糖已等於一茶匙糖份；這枝檸檬茶五百毫升，即含五茶匙糖呢！」我笑說：「全對！當了媽媽後似乎精明得多了。」

表哥再拿起一罐可樂遞給表妹說：「這款可樂新推出的，說是無糖且無卡路里。」表妹細聲說：「我也想試，但我又不想琳琳經常喝可樂，會攝入太多咖啡因，所以我也盡量避免在她面前喝。」

我拿起一枝椰青水，對表妹說：「我打算買這椰青水，你有興趣嗎？」表妹很驚訝：「椰青水不怕甜嗎？每一百克都有接近四克糖……」我打斷她的話：「其實並非要零糖份才算健康，看飲品標籤時可同時看看它列出的成分，如『100%椰青水』，即無其他添加成分；標籤上糖份的數字，是來自椰青本身的果糖。」

我再解釋：「就例如新鮮純果汁，它的糖份不可能是零，因水果本身含天然果糖，我們應留意成分有否列出『糖』、『白糖』、『粟米糖漿』等與糖有關的字眼。此外，成分上可了解它是新鮮水果製成，還是來自濃縮果汁，所以，了解成分比數字更重要。」

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