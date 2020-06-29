特區23歲 政治思覺失調怎醫？

香港特別行政區本周將紀念回歸祖國23年--以「人」來比喻的話，特區今年算是大學畢業，要為前途打拼了。

港人被害妄想 幻想暴力可迫就範

23歲，確是一個關鍵年齡：網絡有很多「怎樣為23歲的自己作職場生涯（career path）規劃」的文章；另外體育界亦有不少項目會以23歲作分水嶺--由23歲開始便不會被歸類為年輕或業餘球員，必須接受職業運動員的正式身份，也就是professional。

23歲，也是令很多醫生憂心的一個年紀：因為那是思覺失調發病的高峰期。根據香港大學和思覺基金的資料，思覺失調較常會出現在15至25歲的青年身上--套用上述比喻：那十年對香港作為特別行政區而言，正是2012至2022年，也就是包含反國教、佔領行動、反修例的那段時期。

很多香港人對被迫害的妄想、認為暴力能夠迫使別人（甚至政權）就範的幻覺，還有在社交網絡展現的思想及言語紊亂，的確跟思覺失調之徵狀相若，乃至可稱之為：「政治思覺失調」。

勿成「傷仲永」 小時了了大未必佳

也有些人以為，將通過的《港區維護國家安全法》可以制止這種政治層面的思覺失調。然而這恐怕亦甚困難，畢竟此招之主要目的，在於穩定內部和警告外國不要繼續干預，故除非香港社會本身願意平復下來，否則亂象仍會以無定向方式在各區斷斷續續出現。

香港未來的故事，亦有可能變成另一個《傷仲永》的故事--小時（也就是回歸初期）了了，長大後卻變得愈來愈平凡。留意故事為仲永的不幸所提供的解釋：因為仲永的父親利用兒子之才華圖利，每日帶仲永四處拜訪別人，令他從此疏於學習。過去數年，又有多少人借香港之名四出外訪，以打「國際綫」為自己及其黨羽謀求政治利益？

如何走下去？如上所論，「港區國安法」正式通過後，香港人的取態至為關鍵：始終社會整體靜不下來，就沒有穩定的環境作任何形式發展。

過去不少人只顧香港自身利益，往往忽略了更大的圖畫與國際形勢；經過23年後到了今天，中美雙方大國博弈格局終於相當明顯，一般市民相信亦能夠逐漸感受到外國勢力如何利用香港借力打力，劍指中國，遏抑其進一步擴張。

中美巨人搏擊 港人怎顯成熟？

在中美兩大巨人搏擊之際，香港人到底願不願意接受當下一切皆人浮於事、不能單純按自己的意思話事？畢竟特區23歲了，若然一眾政界持份者（如：官員、議員、商賈、傳媒及公民社會領袖等）尚未能發展出全局視野來宏觀國際的話，那我們仍未算成熟，而一直是只懂「自己顧自己」的那個長不大之孩子。

著名研究成年人心智發展的哈佛大學教育心理學家Robert Kegan在其「社會成熟理論」（Theory of Social Maturity）提出，成熟的其中兩個關鍵指標，分別是：（1）了解周邊環境的複雜性，以及（2）逐漸減低自我的主觀性。而一個人以至一個社會的成熟程度，則顯現於意識到境況複雜與自身局限以後，最終如何作出選擇--不斷強調無力感、宣揚恐慌，預示未來有多可怕，其實源於許多香港人（尤其議員）不想自己作出選擇，更不想承擔責任；相反，若然由他人作主，則自己可永遠表達不滿，透過永續投訴與抗爭來「表演」不屈不撓。

最近之經典例子，莫過於有些打算參選立法會的人，說自己只是反對「在未有雙普選前通過港區國安法」，故只是「條件性」反對而非「原則性」反對，因而不應被DQ云云。成熟的政治人物卻不會如此為自己辯解--因為「未有雙普選」是既定事實，「通過港區國安法」也將既成事實，在這樣的客觀環境之下，還要強調自己「可以接受有了雙普選後實施港區國安法」，反映出一種罔顧（或不接受）現實的心理狀態，屬於政治層面的思覺失調。

政治現實--23條難再成政治籌碼

特區23歲了，我們得面對現實--現實就是通過港區國安法後，為基本法23條立法的迫切性沒有了（中央當然繼續要求香港就此自行立法，畢竟那是特區的憲制責任）。隨之而來的另一現實，是特區各派可借助「為23條作本地立法」的政治籌碼也從此沒有了：任何建制派人士今後想參選特首，已不能再以此獲中央青睞，必須承諾更多才有入閘機會；對泛民來說，亦不能再以23條跟中央「交換」重啟政改--相對而言，小圈子利益集團的力量，亦會因為政制不變而間接得以擴張。

成熟，在於認清環境的複雜性。如上所論，面對香港未來的政治環境，中央為了對外展現全面上下團結一致，加上在疫情期間務求令經濟急速反彈，在現有的國家安全基礎之上，很明顯希望香港盡快融入大灣區發展之中，而且這亦是商界利之所在，是故下任特首候選人務須提出具體的融合方案。

至於不願意配合這個方向的香港人，中央似乎也預備接受他們盡快移民--有意移民者多數支持反對派，這些人一旦離開，從選舉角度看，反而對建制派更有利。

很無奈？也許是罷--曾經，我們有一次機會突破小圈子選舉，得以一人一票選特首，但立法會否決政改方案了--那年是2015年，香港特區18歲生日之前，快要成年了--當然，成年不一定成熟……如今學曉接受現實，與其回望，不如前看。

▲ 特區23歲了，我們得面對現實——現實就是通過港區國安法後，為基本法23條立法的迫切性沒有了。（資料圖片）