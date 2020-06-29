用免費App無代價？ 小心洩私隱

近期一款大熱手機App可將相片中的人物「變性」，固然搞笑好玩，但該App有過度收集個人資料問題。免費使用不代表無代價，不保護好個人數據，無疑被網絡「賣豬仔」。

FaceApp去年曾因「變老」濾鏡風靡全球，近期另一濾鏡更可替相片中的人物變性，多名藝人的「變性」相在網上廣傳，娛樂性十足。然而，該軟件再次惹來爭議，除被用戶質疑自動續約至主動取消訂閱為止、甚至無法取消訂閱，使用該App更需提供多項授權、將相片上傳至雲端資料庫後，才能使用濾鏡效果，引起私隱憂慮。

疑過度收集私隱 或出售圖利

美國聯邦調查局（FBI）去年底已曾警告，FaceApp由俄羅斯公司研發，有潛在情報安全風險，用戶資料可能會被俄羅斯政府竊取。FaceApp回應指，不會永久儲存有關相片及收集數據，只是編輯用戶上載的照片，更沒有將用戶資料出售或分享予第三方。

香港個人資料私隱專員公署在早年抽查本地60款熱門手機App，發現多達85%涉嫌過度收集私隱，72%的本地App亦未清楚說明會否讀取資料、讀取哪些資料及為何讀取。

內地手機App近年進軍全球市場，安全程度亦不理想，中國消費者協會前年報告指出，逾9成內地App過度收集資料，包括廣受歡迎的濾鏡App「美圖秀秀」。

外國早有「若你毋須付費使用，則你就是產品」（If you're not paying for it, you are the product）的說法，媒體學者Douglas Rushkoff在2011年已指出，社媒例如Facebook的用戶並非消費者，而是產品本身，他們的個人數據例如搜索興趣皆會被賣予廣告商作精準投放的宣傳，令用戶的消費習慣以至政見被無形操縱。

海外營運商 港私隱例難檢控

本港《個人資料（私隱）條例》（下稱條例）要求公私營機構在收集個人資料時，需披露收集目的及方式、保留時間及如何使用等資訊。然而，港人使用的App不少皆是來自海外，而個人資料私隱專員公署指出，條例並無域外法律效力，若應用程式營運商不在香港，則無法在本地檢控。

因此市民在使用任何手機App前，應循多種方法自保（見表），包括下載前細閱授權資料、加密敏感資料例如密碼、啟動自動鎖屏功能、及不要試圖「越獄」（Jailbreak，即破解智能手機原有作業系統以便使用盜版App等）。所謂「免費無好嘢」，免費軟件靠用戶數據圖利作為其生存之道，市民在使用帶來樂趣的App前，宜考慮是否值得以個人數據作代價。

▲ 市民使用任何手機App前，應循多種方法自保，以免私隱外洩。（資料圖片）