用免費App無代價？ 小心洩私隱

近期一款大熱手機App可將相片中的人物「變性」,固然搞笑好玩,但該App有過度收集個人資料問題。免費使用不代表無代價,不保護好個人數據,無疑被網絡「賣豬仔」。

FaceApp去年曾因「變老」濾鏡風靡全球,近期另一濾鏡更可替相片中的人物變性,多名藝人的「變性」相在網上廣傳,娛樂性十足。然而,該軟件再次惹來爭議,除被用戶質疑自動續約至主動取消訂閱為止、甚至無法取消訂閱,使用該App更需提供多項授權、將相片上傳至雲端資料庫後,才能使用濾鏡效果,引起私隱憂慮。

疑過度收集私隱 或出售圖利

美國聯邦調查局(FBI)去年底已曾警告,FaceApp由俄羅斯公司研發,有潛在情報安全風險,用戶資料可能會被俄羅斯政府竊取。FaceApp回應指,不會永久儲存有關相片及收集數據,只是編輯用戶上載的照片,更沒有將用戶資料出售或分享予第三方。

香港個人資料私隱專員公署在早年抽查本地60款熱門手機App,發現多達85%涉嫌過度收集私隱,72%的本地App亦未清楚說明會否讀取資料、讀取哪些資料及為何讀取。

內地手機App近年進軍全球市場,安全程度亦不理想,中國消費者協會前年報告指出,逾9成內地App過度收集資料,包括廣受歡迎的濾鏡App「美圖秀秀」。

外國早有「若你毋須付費使用,則你就是產品」(If you're not paying for it, you are the product)的說法,媒體學者Douglas Rushkoff在2011年已指出,社媒例如Facebook的用戶並非消費者,而是產品本身,他們的個人數據例如搜索興趣皆會被賣予廣告商作精準投放的宣傳,令用戶的消費習慣以至政見被無形操縱。

海外營運商 港私隱例難檢控

本港《個人資料(私隱)條例》(下稱條例)要求公私營機構在收集個人資料時,需披露收集目的及方式、保留時間及如何使用等資訊。然而,港人使用的App不少皆是來自海外,而個人資料私隱專員公署指出,條例並無域外法律效力,若應用程式營運商不在香港,則無法在本地檢控。

因此市民在使用任何手機App前,應循多種方法自保(見表),包括下載前細閱授權資料、加密敏感資料例如密碼、啟動自動鎖屏功能、及不要試圖「越獄」(Jailbreak,即破解智能手機原有作業系統以便使用盜版App等)。所謂「免費無好嘢」,免費軟件靠用戶數據圖利作為其生存之道,市民在使用帶來樂趣的App前,宜考慮是否值得以個人數據作代價。

▲ 市民使用任何手機App前,應循多種方法自保,以免私隱外洩。(資料圖片)