輔導支援 關注被捕社運青年心理

自2019年6月開始，因為逃犯條例的關係，香港經歷了一段前所未有的政治風暴。不少香港人走上街頭遊行，表達對修例的擔憂和反對，多次的遊行示威沒有得到政府充分有效的回應，示威活動因此愈來愈頻密，程度愈來愈激烈。政府選擇以止暴制亂的方式，來遏止示威者的活動，很大數目的示威者因而被捕。

截至6月初 逾4000青年被拘

截至2020年6月初，被捕人數多達9000多人，當中不少為青少年，其中25歲以下的被捕人士有4000多人，這數字可謂香港開埠以來因社會運動而被捕的紀錄，實在令人非常擔憂。

這些被捕人士中，有被控告較輕微的罪行，也有一些被控告較嚴重的罪行，亦有一些人士，在示威現場被警察記下姓名和身份證，擔心將來可能被控告。跟其他示威者的處境不同，他們被警察控告，面臨未來的不確定性。

由於被捕人士眾多，6000多個個案處理時間需時甚久，也需要大量的法律人士參與。運動規模之大，前所未有，相信由被告、調查、控告至完成司法程序，都會需要一段很漫長的時間，當中涉及的社會資源十分龐大。

示威者被捕後，需要面對一段漫長的等候時間，在目前的社會氛圍下，他們不知道要等待多久，而每一天的等待，也會令他們對將來產生擔憂和焦慮。

被捕非單一事件 礙人生家庭

對他們和他們家庭及朋輩來說，這也說是一種心理上的折磨。而至於那些最後被法庭裁決無罪釋放的人士，所花的時間和精神，以及在人生旅程中失去了的光陰和一切，也是無法補償的。

部分患創傷後壓力症 急須支援

被捕不是單一事情，也會影響個人的所有人生計劃，又會影響身邊關心自己的人的心情。不少被捕的青少年，因為被補而面對更多的壓力，不能專心學習或繼續學業，需要特別功課安排或休學。有些在職的青少年，因為有案件在身，即是還未審判，也被迫失去工作。生活上的改變，令青年人的精神心理受到前所未有的影響，有些甚至出現抑鬱和焦慮的情緒，不少負面的想法，例如對將來失去希望，感到內疚，甚至出現一些不想生存的想法。

有些青少年每天想着自己的案件，未能專心在其他日常生活的事情上，也出現睡眠障礙，影響了日常的正常活動。在這些年輕人中，有些最後被診斷患上抑鬱症或焦慮症。

在參與社會運動而被捕的人士，在示威過程中可能目睹一些震撼的場面，甚至一些令人感到生命受到威脅的情境，事後，被捕人士可能出現一些跟事件有關的回憶、噩夢或回閃，恍如重新經歷事件一樣，有些更避免接觸任何令他們回想到事件的地方和事物，更進一步出現情緒的困擾，例如負面的情緒、反應過度，容易激動等情況，影響日常生活的各方面。以上的情況反映被補人士可能患上創傷後壓力症，社會運動便是觸發精神障礙的創傷事件。

被補青少年除了因為需要面對司法程序而感到壓力外，也會因為家庭關係的改變而感到困擾。生活在同一屋簷下，青少年個人的經歷，不免會影響到家人的精神心理。有些家人因被補青少年的事情而感到焦慮和擔憂，有些家長甚至感到抑鬱和無助。一家人的情緒不好，自然影響家庭溝通和關係。有些被補青少年因為跟家人政見不同，出現割蓆的情況，有些甚至跟家人分開居住，使他們缺乏家人的支援。

這些面對因被補導致家庭關係變化的青少年，除了需要個人輔導服務外，也需要家庭輔導和治療。

蛻變計劃 個人及家庭輔導

以上的精神心理變化和障礙，假如得不到及早的辨識和處理，可能出現情況轉差的風險，也會影響長遠的精神心理狀態和痊癒機會。之前，香港未有一些專門為被捕人士提供精神心理照顧的服務計劃，有需要的人士需自行尋找公立或私營的輔導、臨床心理或精神科等服務。在尋求服務的過程中，被捕人士往往面對不少困難，例如等候時間很長、私隱問題、擔憂有關專業人士會否因政見不同而不願提供協助等。

「民智行動設計智庫」於本年6月15日推出的「蛻變計劃」（http://www. cadlprojectchange.org//），是一個跨學科的專業團隊，財政獨立，非由政府資助；旨在為參與反修例社會運動並有案件在身的青年（涉案青年）提供全面的社會心理輔導服務及面對司法程序的支援。服務免費為25歲以下的被捕青少年及其家人提供以輔導為基礎的心理介入，以及撰寫社會心理報告。提供服務的專業人士包括輔導員、社工、家庭治療師、心理學家和精神科專科醫生。

辨析精神障礙 助回復心靈和諧

「蛻變計劃」中的專業人士希望透過這服務，為被捕的青少年提供陪伴和輔導，向他們提供精神心理上的支援，和及早辨析精神心理障礙的症狀，提供風險評估和心理介入，以及時處理問題，希望紓緩被捕和審訊對他們構成的壓力和精神心理問題。

青少年是香港的未來，是社會的珍貴人才，更是我們的下一代。希望社會各界可以響應「蛻變計劃」的宗旨，關注被補青少年的精神心理健康，讓他們在暴風雨後，回復心靈上的和諧，重新為香港的未來社會作出貢獻。

▲ 青少年是香港的未來，社會珍貴人才。不少社運青年除個人輔導外，也需要家庭輔導和治療。（資料圖片）