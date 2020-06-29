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《港自治法》制裁 會否禍及滙豐渣打？

評．析．天下版 2020/06/29

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人大常委會審議港區國安法前夕，美國參議院上周（25日）一致通過《香港自治法》，對有份損害香港一國兩制、高度自治的個人及企業實施經濟制裁，劍指中港官員等個人、企業及相關金融機構。

金融機構 潛在制裁對象之

...

撰文 : 傲龍天

欄名 : 交易講場

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