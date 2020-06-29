《港自治法》制裁 會否禍及滙豐渣打？ 評．析．天下版 2020/06/29 分享： 人大常委會審議港區國安法前夕，美國參議院上周（25日）一致通過《香港自治法》，對有份損害香港一國兩制、高度自治的個人及企業實施經濟制裁，劍指中港官員等個人、企業及相關金融機構。 金融機構 潛在制裁對象之 ... 撰文 : 傲龍天 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 交易講場 - 美銀行限派息 港銀行股高息料難保 2020/06/27 美銀行限派息 港銀行股高息料難保 交易講場 - 高追新經濟股風險高 ETF投資你要知 2020/06/26 高追新經濟股風險高 ETF投資你要知 交易講場 - 騰訊閃現「大牛價」 拆細吸散戶費心思 2020/06/25 騰訊閃現「大牛價」 拆細吸散戶費心思 交易講場 - 金融政策憧憬紛至 港交所有餘未盡 2020/06/24 金融政策憧憬紛至 港交所有餘未盡 交易講場 - 解構資金市 如何提升港股估值 2020/06/23 解構資金市 如何提升港股估值 政治 經濟 港區國安法 香港 美國 特朗普 銀行 金融 滙豐控股（00005） 渣打集團（02888） 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入