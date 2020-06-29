廣告商杯葛fb 考驗良心有價 評．析．天下版 2020/06/29 分享： 與Facebook（fb）說再見，對絕大部分現代人來說，可謂非常困難的決定。對企業而言，放棄fb更難，畢竟於現今數碼為先的行銷年代，不在有逾10億用戶的fb賣廣告，某程度是自斷經脈。 環球大小企業幾乎已 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 更多 國金札記 - 美兩黨激辯警隊改革 去軍事化方可除警暴 2020/06/26 美兩黨激辯警隊改革 去軍事化方可除警暴 國金札記 - 蘋果加速一體化 冀走出疫情低谷 2020/06/25 蘋果加速一體化 冀走出疫情低谷 國金札記 - 傳統右派頻出招 力阻特朗普退縮 2020/06/24 傳統右派頻出招 力阻特朗普退縮 國金札記 - 抖音干預美大選？ 兩黨共同追殺 2020/06/23 抖音干預美大選？ 兩黨共同追殺 國金札記 - 停擺治標難治本 英超復賽堪借鏡 2020/06/22 停擺治標難治本 英超復賽堪借鏡 政治 美國 Facebook 朱克伯格 Google Twitter 廣告 特朗普 歧視 人權 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入