廣告商杯葛fb 考驗良心有價

與Facebook（fb）說再見，對絕大部分現代人來說，可謂非常困難的決定。對企業而言，放棄fb更難，畢竟於現今數碼為先的行銷年代，不在有逾10億用戶的fb賣廣告，某程度是自斷經脈。

環球大小企業幾乎已

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