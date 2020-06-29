疫症反彈破千萬 亞洲嚴守自救路

全球新冠肺炎染疫人數超過1,000萬，最嚴峻的美國再度破頂，巴西、墨西哥的案例亦見急升，僅得憑官民通力合作的亞太多國，較成功負隅抵抗疫潮。疫下環球化退潮，交流連繫驟斷，亞洲部分地區冀藉健康碼、旅遊氣泡嘗試復常，惟擴至歐美之日難期，眼下只能獨力尋求復甦，嚴防病毒今冬明春再襲。

特堅拒戴口罩 彭斯亂撑吹噓改善

新冠肺炎案例突破千萬大關，美國接連兩日創出逾4萬宗的單日新紀錄，重災區德州、佛羅里達州和亞利桑那州共和黨州長和議員紛紛促請民眾戴口罩、保持社交距離。身兼黨國之首的總統特朗普卻不止堅拒公開戴口罩，反而屢稱它好壞參半，人們可從罩面沾染病毒，甚至形容戴罩或是「反特」的政治表態。本月新增染疫人數續冠全球的巴西，法庭甚至要勒令總統博索納羅於公開場合必須戴口罩，否則罰款約3,000港元。

放眼全球，抗疫出色的地方每每離不開三招，即全民戴口罩、大舉檢測追蹤，以及果斷封關隔離。汲取沙士慘痛教訓的東亞堪稱表表者，民眾早已爭相搶購口罩，迄今仍抵着炎夏配合官方建議戴罩自保，不像部分美國人深陷疫情仍奢談個人自由。

《衞報》研究環球疫情後發現，45個有逾2.5萬宗確診的國家中，21國已大幅放寬抗疫措施，當中美國和德國等共10國疫情反彈。牛津大學學者Thomas Hale指出，一些國家顧及經濟成本，疫情未達世衞建議已過早解封，未能中斷傳染鏈和提升檢測追蹤，結果迎來第二波疫潮。

綜觀美國，疫情一度慘不忍睹的紐約州，講求科學數據的州長科莫堅持緩慢解封，新增案例已明顯低過至少10個州份。回看亞洲，中國、新加坡等亦憑官民合力防控，遏制了近月疫情。

據國際貨幣基金組織最新預測，受累美國GDP急瀉8%，今年全球經濟勢收縮4.9%，只有中國能微升1%，接着便數微跌2%的東盟五國。

亞洲互助逐步復甦 慎防今冬再襲

不論粵港澳快將公布的健康碼互認制度，抑或新加坡跟內地已實施的「快捷通道」，亞洲國家或地方政府尋求恢復經濟交流往來時，都以疫情已受控的近鄰為先。歐盟討論下月初重開邊境時，據報鐵定排拒美國、巴西和俄羅斯民眾，但準備歡迎中國旅客入境，毋須隔離檢疫，問題是中央政府又是否放心給予歐盟公民對等寬限？

美國副總統彭斯於當地創出單日案例新高之際，竟仍沾沾自喜稱抗疫有「良好進展」，慶幸新染疫者以康復能力較強的年輕人居多。如此領導人，顯然易見，亞洲區政府和國民短期都難以跟美國重拾正常的經濟人流往來，連歐洲也要三思，只能自行於區內嘗試重啟經濟，慢慢延伸至澳紐。尤其當不同專家屢引鑑西班牙流感經驗警告，今冬明春勢有殺傷力更大的新一波疫情，香港和東南亞即使迄今抗疫戰績出色，仍不能放鬆警惕。原是天涯若比鄰的國際往來，暫時還只是「這麼近那麼遠」！

責任編輯：黃鑠安