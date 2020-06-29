國安法料七一生效 港獨紛退場？ 分裂國家顛覆國家政權 加辣變囚終身 政治版 2020/06/29 分享： 港區國安法通過在即，但卻加辣，最高刑罰從監禁10年變成囚終身。國安法料周二通過，剛好趕及7月1日回歸日生效，對遊行示威中的鼓吹港獨行為，造成震懾效果。 消息指，港區國安法不是針對七一遊行，只是在回歸23 ... 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 陳茂波：已評估制裁 有應變預案 今日 陳茂波：已評估制裁 有應變預案 最新專欄文章 更多 七一慶典大縮水 泛民不獲邀 2020/06/26 七一慶典大縮水 泛民不獲邀 京官來港聽意見 國安法月底通過？ 2020/06/24 京官來港聽意見 國安法月底通過？ 京研桂山島等 填海撥地助港建屋 2020/06/23 京研桂山島等 填海撥地助港建屋 公職人員須宣誓效忠 涵蓋公務員 2020/06/22 公職人員須宣誓效忠 涵蓋公務員 港區國安法「現真身」 內容更辣 2020/06/19 港區國安法「現真身」 內容更辣 香港 政治 立法會 選舉 Facebook 港區國安法 退休 基本法 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入