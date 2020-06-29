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國安法料七一生效 港獨紛退場？

分裂國家顛覆國家政權 加辣變囚終身

政治版 2020/06/29

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港區國安法通過在即，但卻加辣，最高刑罰從監禁10年變成囚終身。國安法料周二通過，剛好趕及7月1日回歸日生效，對遊行示威中的鼓吹港獨行為，造成震懾效果。

消息指，港區國安法不是針對七一遊行，只是在回歸23

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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