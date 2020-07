浸大工商管理博士課程 知識與實踐兼備

▲ DBA課程由國際化的教授團隊講授課程,並採用小班教學模式,啟發學員成為學術與應用並重的智識型領袖。

商業世界瞬息萬變,作為企業管理層必須具備宏觀的視野和有效解決問題的能力,才能應對各種突如其來的挑戰。香港浸會大學工商管理博士課程總監吳衛平博士直言︰「現今企業管理層要應付複雜的局勢變化,需要從企業報告的表面數據,分析背後的深層意義,當中涉及的系統性思維方式及分析能力,正正是香港浸會大學(浸大)工商管理博士(DBA)課程非常強調的方向。」

浸大DBA課程着重實踐型研究,通過結合授課與應用的研究方法,為學員提供博士生水平的訓練。吳衛平博士指出,DBA課程讓學員探討和掌握學術研究及分析技巧,並培養對管理知識的深刻理解,讓他們成為學術與應用並重的知識型領袖。

重視應用價值 助企業可持續發展

DBA課程與哲學博士(PhD)一樣要求學員在學術領域上作出貢獻,講究學術嚴謹程度,但更針對培育具反思能力的實踐型學者,要求學員具備碩士學位及豐富的管理工作經驗,如擔任企業的總裁、總經理、營運總裁或董事等管理工作。吳衛平補充︰「DBA課程的研究方向較重視應用價值,學員須就一所企業或個案進行研究,提出創新見解,以推動企業以至整個行業的可持續發展或選擇一個實務課題進行學術性研究。」

DBA課程的修業時間最短3年,最長可達6年,學習過程分為3階段,學員首先會學習基本概念和理論框架,並有效制定管理策略;然後掌握研究技能,對商業和管理相關問題進行獨立研究;最後學員須在廣泛的業務和管理知識範圍內,與下屬以外的受眾進行交流。課程的設計與時並進,為學員引進最新的商業理論和案例,如在策略管理課上,會講解動態能力(dynamic capabilities)如何幫助企業保持競爭力這一類新課題。

吳衛平更表示,新的學年會開辦Philosophical Issues in Business and Management和Frontiers in Leadership Research等新學科,助學員了解最新的商業理論。除了正式課程外,學院亦會因應複雜多變的市場發展,舉辦一系列專業發展研討會,讓學員擴闊視野之外,更能掌握商業管理的最新動態。

經驗轉化知識 安排教授指導學員

任職長江實業集團有限公司執行董事兼執行委員會成員的趙國雄是浸會DBA課程的學員,他具有40多年房地產行業的管理經驗,並成功透過修讀DBA課程認識和理解更多的管理理論,助他將工作經驗理論化,轉化為真實的知識。其中最令他印象深刻的是課程每周安排的專題研習和討論,他說︰「我們需要閱讀大量的參考資料來準備滙報,陳述和辯護自己的觀點,過程頗具挑戰性。同時,這亦是與來自各行各業、不同年齡層和學術背景的同學交流分享的大好機會,從不同角度去討論各種商業理論和案例。」

吳衛平博士特別指出,浸大DBA課程的獨特之處是採用小班教學,每屆只取錄約10位學生,讓他們能夠有更好的學術氛圍和與學系導師充足交流的時間。與此同時,課程採用「雙指導」(dual supervision)模式指導學員完成學位論文。吳衛平博士解釋︰「我們為學生安排兩個階段的指導,希望能幫助他們更容易和及早準備自己的研究計劃。」除了從學員入學起便會安排導師,在第一年亦會為學員分配論文導師。

浸大DBA課程教學與研究並重,吸引了不少有志學術研究的管理人才修讀,IBM傑出工程師及IBM香港區首席科技專家戴劍寒博士正是其中一分子,他分享︰「DBA的課程針對高級管理層的學生,提供涵蓋了最近的商業理論和研究,與此同時,浸大的DBA課程亦如同PhD課程一般重視如何開展學術性研究;商學院安排了來自不同學科(如會計、財務、策略管理、市場營銷等)的教授作為指導老師,令我們能選擇自己感興趣的研究範疇,這是課程最吸引我的地方。」

傑出畢業生獲邀為特邀教授

而作為DBA課程的傑出畢業生,戴劍寒更獲邀成為商學院的特邀教授,以兼職形式教授部分商學院的其他課程,而趙國雄亦是商學院的特邀教授,修讀DBA課程為他們開啟了第二事業——投身高等院校教育,即使退休後他們都可以為社會作出貢獻。他們兼備多年在商場上的工作經驗,以及在浸大DBA課程裝備的嚴謹學術研究訓練,讓他們能夠為商學院的學生提供學術理論與實戰案例並重的授課。

