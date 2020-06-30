中印關係緊張，飯局中談起印度，大概了解到，中國人對印度的印象確實麻麻哋。在上海，叫印度人作阿三，語帶輕蔑。中國和印度既是近鄰，也同屬古國，甚至影響中國文化至深的佛教，也是由印度傳來。但感覺上，中國人似乎確是對印度沒太大興趣。

一位印度通說，這是構成中國人在海外發展的致命傷，就是不正視印度特別是精英分子的厲害之處。他在印度代表中國公司十多年，見盡各種企業現象、求職新人和印度當地高管，結論是：論工作效率，印度和中國無得比，簡直覺得印度人有自己一套時間觀，跟世界不同。

這個當年到孟買採訪時自然早早領略，不止約人的見面時間不會準時，更慘是說了要一樣東西，應承了，但可以晚兩天才若無其事地跟進下去。

但講到管理，印度通說，印度精英是勝過中國太多了，這是以國際公司的管理模式而言。證據是，美國500強大企業，有75家的CEO或重要領導人，是印度人或印度裔，包括了最知名的谷歌和微軟。現在有說法，都稱矽谷為印度谷了。

印度這批精英憑甚麼？或者說，中國人為何管不好外國公司？語言和溝通力等都不是主因，最重要是中國人管中國公司，那一套在世界並不通行。而印度則不同，印度通當時好奇，公司招人時，為甚麼人人都有MBA背景？HR發來未經選出的名單，原來真的每人都讀MBA，正統管理差不多成為必修科目。這傳統和印度剛獨立時，政策上傾向短時間內要培養大量管理人才的歷史有關。所以，管理學簡直是印度的傳統強項。

反觀中國高管，向來的智慧是靠權力手段、政治取向和中式厚黑學，在中國還可通行，但到外國就不可能派上用場。