復課添遊戲元素 助學生減壓

荃灣有小學引入近年新興的「大笑瑜伽」運動，讓學生減壓。本港停課多月，學校宜採用簡單趣味方式幫助學生在疫下盡快適應校園生活。

大笑瑜伽結合哈哈大笑及一般瑜伽呼吸法（見表），除有帶氧運動的效果，更可帶來情緒上的改變。荃灣佛教林炳炎紀念學校安排即將升中的小六生，試玩兩次大笑瑜伽班，每次約1小時，作為「畢業禮物」，冀望他們面對升中壓力仍可調節心態，笑迎挑戰。

作息時間學習進度 最難適應

本港不少學校皆有注重以趣味方式紓緩學生壓力。有報道指出，道教聯合會純陽小學設計「心靈美」自由畫創作，旨在透過學生繪畫及自由填色，以便從心理學角度了解學生心理狀況，並建立預警機制。

據香港家庭教育學院本月公布調查顯示，逾5成中小幼家長認為子女最難適應的事情依次為上學後的作息時間、學習進度及人際關係，亦有近6成家長認為子女對復課感壓力。本月初高小及初中復課前夕，已有10歲女童及13歲男童，疑因受學業問題困擾而墮樓輕生。

美教育組織 倡每日遊戲60分鐘

全球校園面對新冠肺炎疫情陰霾之餘，學童亦面臨追趕學業進度的壓力。美國教育組織「全球小息聯盟」（Global Recess Alliance）撰文建議，學校應考慮90日遊戲黃金時段（90-day golden age of play），即復課90日內每日應有至少60分鐘遊戲時段，例如藝術、音樂及戶外運動，因研究屢指遊戲可改善兒童認知、體能、情緒及社交能力。

放心讓學生玩，還需注意衞生。丹麥率先歐洲復課後，採取多項措施確保學童安全，例如小學復課後規定學生只可接觸同班同學，亦有學校移除所有球類運動設備、及限制學生進行接觸活動，例如學生玩麻鷹捉雞仔時，只可觸碰對方影子，不可碰到對方人身。

學校更可嘗試其他活動改善學生情緒，美國加州教師Erin Castillo的做法便在Twitter上贏得讚賞，她鼓勵學生在便利貼背面寫下名字、正面寫下心聲，貼在壁報板上，讓她得知哪些學生需要額外情緒支援。教師Genia Connell亦自創骰子破冰遊戲D-Ice Breakers，骰子上每個點數對應一條問題，例如想與哪個虛構人物共度時光、會用神燈實現哪三個願望等。

停課多月後要重新進入學習狀態並不容易，學校可嘗試以遊戲方式，幫助學生克服情緒上的難關。

▲ 荃灣有小學引入「大笑瑜伽」運動，讓學生減壓。（資料圖片）