IPO半年結 顛覆新股例升預期 評．析．天下版 2020/06/30 分享： 新股IPO市場近期大熱，昨日掛牌的兩隻醫療新股康基醫療（09997）及海吉亞（06078），逆市大升最多近1倍及5成，延續近期生物科技新股熱潮。但拉長一點看，本港新股不單並非「例升」，更是跌多升少。 筆 ... 撰文 : 杜擎師 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 交易講場 - 《港自治法》制裁 會否禍及滙豐渣打？ 2020/06/29 《港自治法》制裁 會否禍及滙豐渣打？ 交易講場 - 美銀行限派息 港銀行股高息料難保 2020/06/27 美銀行限派息 港銀行股高息料難保 交易講場 - 高追新經濟股風險高 ETF投資你要知 2020/06/26 高追新經濟股風險高 ETF投資你要知 交易講場 - 騰訊閃現「大牛價」 拆細吸散戶費心思 2020/06/25 騰訊閃現「大牛價」 拆細吸散戶費心思 交易講場 - 金融政策憧憬紛至 港交所有餘未盡 2020/06/24 金融政策憧憬紛至 港交所有餘未盡 金融 IPO 生物科技股 康基醫療（09997） 海吉亞醫療（06078） 華和控股（09938） 聯旺集團（08217） 收購 證監會 會計 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入