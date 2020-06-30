IPO半年結 顛覆新股例升預期

新股IPO市場近期大熱，昨日掛牌的兩隻醫療新股康基醫療（09997）及海吉亞（06078），逆市大升最多近1倍及5成，延續近期生物科技新股熱潮。但拉長一點看，本港新股不單並非「例升」，更是跌多升少。

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