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IPO半年結 顛覆新股例升預期

評．析．天下版 2020/06/30

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新股IPO市場近期大熱，昨日掛牌的兩隻醫療新股康基醫療（09997）及海吉亞（06078），逆市大升最多近1倍及5成，延續近期生物科技新股熱潮。但拉長一點看，本港新股不單並非「例升」，更是跌多升少。

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撰文 : 杜擎師

欄名 : 交易講場

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