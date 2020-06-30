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逾50蘋果軟件 被揭竊剪貼簿內容

行政人員版 2020/06/30

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蘋果上周在2020年全球開發者大會（WWDC 2020）上發布iOS 14 Beta。其中新加入的功能「Paste Notification」，更揭露部分軟件程式，或偷看用戶的剪貼簿內容，甚至用戶每輸

...

欄名 : 科技新知

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