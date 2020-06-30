逾50蘋果軟件 被揭竊剪貼簿內容 行政人員版 2020/06/30 分享： 蘋果上周在2020年全球開發者大會（WWDC 2020）上發布iOS 14 Beta。其中新加入的功能「Paste Notification」，更揭露部分軟件程式，或偷看用戶的剪貼簿內容，甚至用戶每輸 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 蘋果新iPad 分析師料年底前發布 今日 蘋果新iPad 分析師料年底前發布 Sony推懸賞計劃 尋PS漏洞可獲賞 2020/06/29 Sony推懸賞計劃 尋PS漏洞可獲賞 三星Galaxy Note 20 Ultra 傳配備1億像素鏡頭 2020/06/29 三星Galaxy Note 20 Ultra 傳配備1億像素鏡頭 Google搜尋紀錄 18月後自動刪除 2020/06/26 Google搜尋紀錄 18月後自動刪除 WhatsApp Pay上綫1周 巴西央行即叫停 2020/06/26 WhatsApp Pay上綫1周 巴西央行即叫停 Apple 軟件 社交平台 微博 iOS 抖音 WWDC 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入