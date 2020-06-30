理財通通經絡 中港種福福共享

市場期盼已久的「跨境理財通」終出台，將打通港澳及九大廣東城市的資產投資渠道，令香港金融機構的生意和投資者選擇大增，進一步鞏固本港資產管理和離岸人民幣樞紐地位，在當下政經時局彌足珍貴；惟港人也不宜妄自菲薄，須謹記自家金融軟硬件均屬世界級，有助內地走向國際，中港是互惠互利。

大灣區富豪多 港人投資更便捷

中港互聯互通昨天再立里程碑，人民銀行及港澳金管局宣布，大灣區共11市將開展「跨境理財通」業務試點，涵蓋低風險和簡單的投資產品，是首次允許零售投資者直接跨境開設和操作投資戶口。

從2014年滬港通、16年深港通和17年債券通可見，兩地的跨境金融需求殷切，歷年來金額限制愈見寬鬆，合資格的投資者和產品日增，早有長足發展。以港股通為例，內地人14年底持有的港股總額為131億元，5年內急升逾75倍至9,995億元，現已佔上約5至10%的港股成交。

理財通是首個聚焦大灣區的互通機制，潛力可觀。以人口計，本地資產管理公司和銀行的潛在客戶頓時由約750萬人，飈升至11市合計7,000萬人。據估計，全國擁有千萬元人民幣資產的「高淨值家庭」，大灣區佔逾2成，其境外多元化投資需求只會與日俱增，可吸引更多外資來港分一杯羹，令本地金融市場更深且廣，促進整體經濟發展。

對散戶來說，要攜巨款北上開戶賺取高息的麻煩日子不再，安坐家中已能買到更受惠國策的投資產品，或從兩地息差取利。

經驗可通中外 港財金專才吃香

港區國安法公布在即，日本和新加坡等地蠢蠢欲動，覬覦取代香港成為金融樞紐，北京於七一前出手，無疑是穩民心，亦有指是安撫市場的做法。

財庫局局長許正宇接受本報專訪時便指出，以金融市場角度，香港協助中國實體經濟、引入國際投資者的角色一直都在，也是恒久的主題。然而，東京正盤算以免簽證、稅務諮詢和免費辦公室等吸引香港財金專才移居，正是本地人才世界一流的佐證。眼下，內地要藉本地的基建和管理開放資本帳，也倚重本港於歐美制裁設限下接通全球，港人應引以為榮。

回歸未幾，中證監即委任香港證監會首名華人主席梁定邦為首席顧問，凸顯本港的財金監管備受認同。無論是本港行之有效的強積金投資制度，抑或方興未艾的綠色金融，內地金融體系都有借鑑之處，許正宇也強調，內地愈開放，香港更有利。本港作為國家最國際的金融中心，對國際機構來落戶，吸引人才或做跳板，會愈來愈有吸引力。本地金融機構和專才無疑可靠理財通賺取豐厚利潤，但除了北望神州，疫後亞洲區各地發展勢更緊密，東盟富豪同樣會想受益本港的財金經驗。

責任編輯：黃鑠安