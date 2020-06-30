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崇光百貨Summer Delights 3折換購咖啡機濾水器

行政人員版 04:00 2020/06/30

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夏天到喇，又係崇光百貨（SOGO）Summer Delights嘅大日子。黛安收到風，由即日起至下個月21日，為大家帶嚟總值逾千萬元獎賞！當中最吸引嘅係，由即日起只要喺崇光銅鑼灣店或尖沙咀店單一購物滿$1,000，就可換領$100購物現金券；而單一購物滿$3,000更可換領$500現金券，每人每日或每單一發票可換領最多$10,000購物現金券，萬勿錯過呀。

黛安聽公關姊妹講，SOGO Rewards會員手機應用程式推出全新「POINTASTIC」獎賞，會員累積達指定積分，即可以積分或積分加現金方式，低至3折換購限量人氣貨品，其中原價$1,400嘅DOULTON DCP101 M12濾水器+ BTU 2501濾水芯，而家用40,000分另加$300就換到；而原價$2,680嘅DYSON V7 Trigger手提吸塵機，以80,000分另加$980就可以搬番屋企喇，數量有限，大家要快啲行動呀。

除咗實體店之外，SOGO eStore網上商店同樣優惠多籮籮。首次於SOGO eStore購物（適用於今年6月23日或之前未曾於eStore購物嘅會員）滿淨值$1,000，可享SOGO Rewards 8,000額外積分。喺Summer Delights期間於eStore購物每滿淨值$2,500，更可獲$150購物禮券。大家快啲上https://estore.sogo.com.hk/睇下有咩心水靚貨啦。

本文轉載自《晴報

崇光百貨

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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