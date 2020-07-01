團隊輔助就業 籲大眾消歧視

面對殘疾人士，大眾或有不理解及標籤的情況，袁國熙說：「其實他們與常人無分別，表現或更加好。只不過有時行為、表達上爭少少，會令人質疑他們的能力，又或是有點不修邊幅，但這些與工作能力無關。他們願意花更多時

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