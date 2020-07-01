團隊輔助就業 籲大眾消歧視 副刊版 2020/07/01 分享： 面對殘疾人士，大眾或有不理解及標籤的情況，袁國熙說：「其實他們與常人無分別，表現或更加好。只不過有時行為、表達上爭少少，會令人質疑他們的能力，又或是有點不修邊幅，但這些與工作能力無關。他們願意花更多時 ... 欄名 : 防疫訊 相關文章 社企創小隊做防疫噴灑 殘疾隊員：疫情下助人意義大 今日 社企創小隊做防疫噴灑 殘疾隊員：疫情下助人意義大 最新專欄文章 更多 社企創小隊做防疫噴灑 殘疾隊員：疫情下助人意義大 今日 社企創小隊做防疫噴灑 殘疾隊員：疫情下助人意義大 疫情下少運動 改飲食習慣助減磅 2020/06/27 疫情下少運動 改飲食習慣助減磅 荷蘭教師疫情停課太想念學生 親手織出全班23個學生公仔超有愛 2020/06/22 荷蘭教師疫情停課太想念學生 親手織出全班23個學生公仔超有愛 紙藝綠意療癒 打造迷你植物園 2020/06/17 紙藝綠意療癒 打造迷你植物園 Hogg：紙藝植物達人教DIY 2020/06/17 Hogg：紙藝植物達人教DIY 殘疾 精神病 疫情 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 正能量 弱勢社群 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入