社企創小隊做防疫噴灑 殘疾隊員：疫情下助人意義大 副刊版 2020/07/01 分享： 新冠疫情重創經濟，不少行業均受影響，失業人數愈來愈多。眼見情況嚴峻，有研發殺菌塗層的本土企業與扶康會合作，成立一隊以殘疾人士為主的防疫小隊，為小店、餐廳等地做噴灑，既能防疫，又能為殘疾人士提供就業機會 ... 欄名 : 防疫訊 相關文章 團隊輔助就業 籲大眾消歧視 今日 團隊輔助就業 籲大眾消歧視 最新專欄文章 更多 團隊輔助就業 籲大眾消歧視 今日 團隊輔助就業 籲大眾消歧視 疫情下少運動 改飲食習慣助減磅 2020/06/27 疫情下少運動 改飲食習慣助減磅 荷蘭教師疫情停課太想念學生 親手織出全班23個學生公仔超有愛 2020/06/22 荷蘭教師疫情停課太想念學生 親手織出全班23個學生公仔超有愛 紙藝綠意療癒 打造迷你植物園 2020/06/17 紙藝綠意療癒 打造迷你植物園 Hogg：紙藝植物達人教DIY 2020/06/17 Hogg：紙藝植物達人教DIY 殘疾 精神病 疫情 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 正能量 弱勢社群 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入