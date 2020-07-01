社企創小隊做防疫噴灑 殘疾隊員：疫情下助人意義大

新冠疫情重創經濟，不少行業均受影響，失業人數愈來愈多。眼見情況嚴峻，有研發殺菌塗層的本土企業與扶康會合作，成立一隊以殘疾人士為主的防疫小隊，為小店、餐廳等地做噴灑，既能防疫，又能為殘疾人士提供就業機會

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