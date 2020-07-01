頸椎由7節頸椎骨組成，解剖命名由上而下椎骨排序號碼1至7，而第1及2椎更稱作寰椎和樞椎。雖同為脊椎骨，但頸、胸及腰椎結構各有特點，頸椎特別地在椎體後方帶有鈎椎關節，防止椎間盤移位，及橫突結構處有椎動脈穿過，為腦部血液供應的重要來源。

各頸椎雖有其共通特徵，但首兩節外形卻不同，如寰椎及樞椎不帶有鈎椎關節及椎體。故此，頸第1及2節被進一步分為上頸椎，第3節及以下則為下頸椎。上和下頸椎的功能及病徵各異，在治療時要考慮其功能特點。

頸椎的正常動作包括可向前後屈伸、左右側彎及左右旋轉共6個方向。各頸椎骨雖說可作6個方向的運動，各節椎骨尤其擅長某些方向的動作：第1節頸椎及顱底間關節主力頸部前後屈伸動作，第1及2節間的寰樞關節負責左右擰頸，下頸椎關節主要作左右側彎動作。

此外，側彎及旋轉動作會彼此附帶一起地進行，例如作側彎動作時，椎骨會同時作向左或右旋轉。而向左或右轉，是會按椎骨本身是否屈或伸狀況而決定，在中立或後伸位位置，側彎與旋轉作反方向；前屈時，側彎與旋轉同向。

這複合動作理論幫助了預測脊椎的立體運動模樣，同時亦協助指出椎骨關節出問題時，關節將處於何種的緊張位置，例如下頸椎關節出問題時，將會是同側的側彎與旋轉動作受限。此外，若前後屈伸或側彎幅度正常，但轉動幅度受限，其病因多寰樞椎錯位所致。所以透過頸椎不同方向的活動幅度表現，治療師能預計受病頸椎的節數及問題類型。

上頸椎體積細小，但其活動幅度大，又接近極之重要的頭面部，影響頭面對外界五感的接收。所以造物者也為上頸椎設計了精密的神經感受器及肌肉系統，那怕是對稍微的頭頸側擺偏差，也能迅速調整修正。但現代人常使用電腦或智能電話，肩頸部長期缺乏運動及寒背，導致頸椎肌肉失衡萎縮，甚至發展為慢性炎症並肌肉呈脂肪化，形成肌肉無力及關節疼痛的惡性循環。

另一方面，正如首段落提到的椎動脈，為提供腦血液的重要血管渠道。健康人士的椎動脈一般較平順地穿過下頸椎，而經過上頸椎時，亦需要在數次的「髮夾彎」扭曲轉向。但若上頸椎半脫位偏歪，會對椎動脈拉扯或壓迫，造成惡名遠播的「椎動脈不足」病症，使患者在轉頸至一側或仰頭血管受壓，會因腦供血不足致嚴重頭暈。

最後，由於上頸椎側旁為支配頭皮感覺的枕大及枕小神經，上頸椎錯位可刺激前述神經綫，引致半側頭皮持續性疼痛；下頸椎間的神經根支配上肢肌肉及感覺神經，下頸椎壓迫神經導致上肢麻痺及手臂伸屈無力。所以上及下頸椎問題引發的神經痛位置等症狀很不相同，切不能將上及下頸椎混為一談，馮京與馬涼絕非同一人。

▲ 談談上頸椎（iStockphoto圖片）