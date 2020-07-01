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芋頭小檔案

副刊版 2020/07/01

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芋頭有不同品種，最常見是荔芋，又名荔浦芋，體積較大，呈橢圓形狀，肉質鬆軟，質感較粉，味道濃郁，大家常煮的芋頭菜式，都會用到它，是最大路之選。另一款名為紅芽芋，外形較細，質地軟身，適合原個蒸熟來食。

至於

...

欄名 : 大廚教室

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