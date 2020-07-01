芋頭小檔案 副刊版 2020/07/01 分享： 芋頭有不同品種，最常見是荔芋，又名荔浦芋，體積較大，呈橢圓形狀，肉質鬆軟，質感較粉，味道濃郁，大家常煮的芋頭菜式，都會用到它，是最大路之選。另一款名為紅芽芋，外形較細，質地軟身，適合原個蒸熟來食。 至於 ... 欄名 : 大廚教室 相關文章 零失敗香芋鮮奶燉蛋白 大廚分享蛋白滑溜竅門 今日 零失敗香芋鮮奶燉蛋白 大廚分享蛋白滑溜竅門 最新專欄文章 更多 零失敗香芋鮮奶燉蛋白 大廚分享蛋白滑溜竅門 今日 零失敗香芋鮮奶燉蛋白 大廚分享蛋白滑溜竅門 大廚教雪裏紅炒豆芽蝦鬆 只取雪裏紅爽口莖部 2020/06/24 大廚教雪裏紅炒豆芽蝦鬆 只取雪裏紅爽口莖部 大廚教煮鮮菌紅燒豆腐 傳授豆腐不出水方法 2020/06/19 大廚教煮鮮菌紅燒豆腐 傳授豆腐不出水方法 烘焙進階版 經典法式抹茶忌廉泡芙 2020/06/17 烘焙進階版 經典法式抹茶忌廉泡芙 免搓免焗夠方便 迷你芒果呍呢嗱忌廉撻 2020/06/10 免搓免焗夠方便 迷你芒果呍呢嗱忌廉撻 入廚資訊 食譜 入廚常識 灣仔 菜式 甜品 米芝蓮 蛋 廚師 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入