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隱秘的角落

副刊版 2020/07/01

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印象中，自社交媒體興起後，全民談論的國產電視劇或網劇，能像剛播完的《隱秘的角落》那麼火，還是第一次。以前當然有過全民追的熱門劇，但那是個大眾時代，無選擇下的選擇，但現在人們連電視機都沒有了，更沒定時定點追劇的習慣，而這套劇可以成為朋友圈刷屏的話題，而且絕大部分是好評，可知其火猛程度。

這網劇改編自中國懸疑推理作家紫金陳的小說《壞小孩》，講一宗發生在旅遊景點山上的命案，被幾個小孩無意間拍到，然後開展當中兇手、小孩各家故事。着眼點除了命案，較大膽是探討孩子的黑暗面。

盡管不是去到家傳戶曉或衝出海外，但中國確有一個多忠粉的懸疑推理市場及知名作家名單，紫金陳是其中一位，更有不少已出版過十幾二十套作品，在IP大潮流下，很多被賣了影視開拍版權。

故事設定在中國南方海邊城市寧市，而實拍則選了廣東南端的湛江取景。湛江城市風景也有故事，因是典型廣東三綫城市，所以保留了不少老街、騎樓、小巷景，極有年代感，色彩豐富，混雜多彎，整體街道是有電影創作人喜歡的那種質感。主要場景如赤坎老街，相信不少香港人也會熟悉（當年粵港澳湛組成了廣東重點城市網，劇中也常冒出廣東話）。創作者提到，故事發生在一個炎夏，想有夏天的光綫，所以選擇了這樣一個海邊城市去拍。

若說到和影視作品的歷史，必要提另一部重要的港產片《投奔怒海》，除了在海南島取景扮越南外，也有在湛江拍當中的老街景。再近些就是軍事片《紅海行動》，因為湛江也是中國南部重要軍港，和海南島和整個南沙布局有關，有各種海軍資源，當然方便拍有關中國海軍的大片。

撰文 : 李照興

欄名 : 中國新呢

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