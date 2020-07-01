現在嬰兒紙尿片是新手父母的必備產品，我們很難想像沒有紙尿片，新手父母的日子將會如何難過。但原來當P&G在一九六〇年代推出這個當時屬非常嶄新的產品時，曾受重大滑鐵盧。

何解呢？我們先看看嬰兒紙尿片的特質與賣點：用完即棄、不髒媽媽手、省清洗時間和工夫、方便快捷等，這些優點都比要每次清洗的棉尿布明顯得多了。但為何當時推出時，新手媽媽沒有預期的正面反應呢？

P&G百思不得其解，為何那麼多好處的新產品會少人問津？原來，研究結果發現，真正原因非產品問題，而是新手媽媽覺得購買紙尿片，會令人覺到她們是懶惰、浪費丈夫金錢、貪圖方便和自私（一九六〇年代的美國，對女性角色仍很保守），故即使覺得產品吸引，也不敢使用。

得悉原因後，P&G馬上換個角度切入，主角圍繞着新生嬰兒，強調紙尿片更容易經常替換、更衞生、更能減少細菌滋生和皮膚敏感，會令寶寶更感舒適。從「給寶寶最好」的角度去切入，整件事跟「方便媽媽」的定位有完全不同效果。前者是疼錫子女的體貼媽媽形象，後者則帶出一個浪費女人的形象。品牌換了角度營銷後，紙尿片開始大賣。

此例對營銷很有啟發：一、有時產品（尤其是新產品）未為市場接受，可能不是產品的問題，而是我們游說的角度是否吸引的問題。二、角度是否吸引，在乎受眾是否覺得與產品連繫上之後，會對自身有正面／愉快／提升的回饋。若受眾認為將自己跟品牌連起來，是一種增值的credit（例如是好媽媽），自然想靠近；反之，若覺到只會是拖垮自己的debit，當然想離得愈遠愈好。三、究竟在受眾的心目中是credit還是debit，不是由自己單方面去定奪，必須了解受眾看法如何。

營銷定律放在做人定律亦相通，猛用自己角度或自己覺得好正的方式，去sell或打造自己，要先問問人家是否同樣想法、同樣受落？想人靠近自己前，亦要先有自省能力，究竟自己在人家心目中是credit還是debit？