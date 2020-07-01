國名帶歧視？ 美國叫America有言外之意

這個專欄首次同大家見面，將會從美國的日常中，抽絲剝繭，嘗試透過歷史的脈絡，了解事物之所以然，不再一面倒讚、或一面倒彈我們既似熟悉卻又陌生的美利堅合眾國。

美國很年輕，只有200多年歷史，按常理反省過去、汲取教訓，也容易一點。可是汲取教訓，從來知易行難。黑人佛洛伊德被白人警察跪殺事件，又一次引發反種族歧視示威、甚至暴亂，帶來新一輪教訓。

箇中不可忽略的，是今年乃美國大選年，種族問題成為黨派政治白熱化的助燃劑，被人利用了。但利用都需要有市場，事實上，這個年輕國家的種族問題，火苗的確存在於部分民眾心底裡，不論是黑皮膚抑或白皮膚，適當時候就「爆一爆」。我相信，「種族火爆」並非天生，而是生活受刁難，「睇對方唔順眼」。

美洲大陸當印度 哥倫布搞錯「飲恨」

正如社交媒體近期又再炒作德國作曲家貝多芬是黑人，竟然在部分黑人中又有市場。文章宣稱貝多芬之所以後來被人們以為是白人，是因為歐洲殖民者改寫歷史，「洗白」了他。媒體的分析指出，雖然拿不出貝多芬是黑人的證據，但相信此說法的黑人網民群體的心態，是希望黑人的優秀獲得認同，但相信黑人的歷史和成就被白人給篡改和剝奪了。

無論是黑人還是白人，又或其他族裔也好，若認為美國白人把舞台霸佔了很久，贊成或反對繼續佔據都好，大家不妨回歸初心想一想，美國未成立之前，是怎樣的？是混雜，移民的混雜!

United States of America，大家驟聽好像很熟悉，為何叫America？小時候歷史書說哥倫布發現美洲大陸，那麼如今的美國，當初為何不叫United States of Columbia？因為哥倫布搞錯了。哥倫布的遠航震撼了世界，他回到歐洲告訴人，成功到達亞洲的印度，直至他死時，都一直如此認為。

然而在1500年前後，意大利商人、航海家Amerigo Vespucci，依照哥倫布的路綫航行，靠着航海知識及敏銳洞察力，發現這塊新的陸地向南方延伸太遠，不可能是亞洲，於是提出這是一塊在歐洲及亞洲之間的新大陸。

而在1507年，德國一位地圖製作人Martin Waldseemüller在地圖上將Amerigo船隊到過，今日巴西的地方，叫做America，以作紀念。在Amerigo Vespucci去世20多年後，另一繪製全球地圖的人，更將整個新大陸命名America，得到廣泛認可。

美國國名 竟關意大利德國人事

今天我們所知，美洲的稱呼就此由16世紀開始。美洲及美國後來的名字，其實源自意大利及德國人。但最近有示威者提出，America的名字有歧視成分，因為Amerigo曾販賣奴隸云云。美國歷來就是殖民、不同膚色移民之追夢地，特朗普的祖父也不就是德國移民嗎？當年如果他被拒絕入境，那來今天掉頭拒絕移民的總統？與其炒作貝多芬是黑人，不如去了解表揚貝多芬那個時代的黑人音樂家。與其間中放大白人如何欺凌黑人，導致更大傷害，不如齊來做些縮小彼此生活差距的實事，點滴累積小善。

哥倫布發現新大陸，最後大陸卻以America命名，Amerigo Vespucci至死亦不知道自己名字日後會成為國家名，教科書亦多數只提及哥倫布。地理史上這樁事，其實沒有誰成功誰失敗，每一個勇敢冒險的探險家都是可敬的，如何殘害土著則另當別論。每位勇敢生活的人都值得尊重，不分黑人、白人，但是非就要分黑白，歷史需要看清楚。

▲ 美國是大熔爐，種族問題由來已久，最近便有示威者指America國名也有歧視成分。﹙法新社圖片﹚