香港「二次回歸」 豈止靠國安法

全國人大常委會在香港回歸23周年前夕通過港區國安法，由港府公布實施。港區國安法目的，是彌補香港未能為《基本法》23條自行立法，中央惟有出招堵塞香港這個國家安全大壩的蟻穴。

港區國安法 反對聲比預期弱

面對香港去年反修例運動所展現的失控狀態，中央還有更大考慮，就是要強化港府管治能力，完成「二次回歸」，因此國安法只是其中重要一招。

反觀港區國安法由宣布立法到通過前後40天，西方的反對聲音卻比預期弱，只有美國拿出制裁行動，其他國家暫時動口不動手。香港反對派則是一盤散沙，網上多次發起的「反國安法遊行」，在警方加強驅散或拘捕集結群眾下，遊行仍未成氣候，掟汽油彈等暴力行為亦近乎絕迹；知名的反對派老人家如陳方安生、陳雲等，倉卒宣布「金盤洗手」；李柱銘則與港獨「割席」、反對攬炒；黎智英也被傳欲想避走海外，而真正「着草」的，則有港獨聯的陳家駒。

反對派的反對聲音如此軟弱，相信是深知中央今次是動真格，現不想撞上槍口。惟中央今次對港出招，不只是消極堵塞國安漏洞，還積極地希望「一次過」清理香港回歸以來積存的政治問題，真正掌握治權，更準確的形容，可用「二次回歸」。

二次回歸 解主權回歸治權未歸

所謂「一次回歸」即1997年的「主權回歸」，但外界一直有爭議認為香港只有「主權回歸，治權未回歸」。皆因97後反對派不斷坐大，2003年成功推翻23條本地立法，2014年發動癱瘓香港經濟核心地帶的「佔中運動」，2019年的反修例運動更掀起暴力示威浪潮，與外部的台灣、美國勢力連結愈見明顯。

反修例運動後，反對派更揚言要在9月立法會選舉奪取過半數議席，然後實行全面癱瘓港府、攬炒中共的計劃，當中的港獨倡議、暴力革命亦由暗轉明，港府管治權岌岌可危，促成中央「赤膊上陣」，與反對派及外部勢力決戰，國安法就是其中重要的撒手鐧。

國安法重點之一 治港府盲與跛

國務院港澳辦副主任張曉明6月初的講話，對這場「大決戰」就用上「二次回歸」的說法，他「打開天窗」地道明，反對派及其背後外部勢力的本質，是企圖把香港變成一個獨立或半獨立的政治實體，變成一個反華、反共的橋頭堡，變成外部勢力一枚牽制和遏制中國發展的棋子；他們的目標是搞亂香港，在香港奪權變天，而且要推翻國家政權，顛覆中國共產黨的領導和中國特色社會主義制度。

他同時列出反對派所造成的具體現象，包括政府施政動輒得咎、國家安全處於不設防狀態、國民教育難以推行、充斥於媒體的對國家各種負面而不盡不實的報道、學校考試題的荒誕不經、把香港與內地「隔絕」的各種言論和舉動、抵制粵港澳大灣區建設等。

在二次回歸的大布局下，中央要徹底地從本質上遏止港獨及反華反共勢力，從目標上斷絕其在港奪權、推翻中共政權的大計，從行動上對香港的政治、國安、教育、媒體等諸種亂象，作出撥亂反正，希望「一步到位」強化港府管治權，打擊反對力量。

國安法的重點之一，就是解決港府去年處理反修例運動暴露的「盲」與「跛」。因為與1997年前殖民時期相比，港英政府會透過英國情報機構軍情五處（MI5）的連繫，獲取外國勢力在港活動信息，並利用MI5高度參與的皇家警察屬下政治部，監控及調查在港反英勢力，以及活躍的政治人物。

港英政府在1995年解散政治部，令特區政府變「盲」，對外部勢力在港活動後知後覺，2003年50萬人上街示威後，港府內部曾討論重設政治部，但在畏懼港人反對下擱置，結果在2019年反修例時，港府對反對派及外部勢力的動作，近乎無知無覺、無從應對。就算要認真應對，亦欠缺相關法例，及法例賦予的權力不足，無從調查及檢控外國勢力介入、資金流動等，恍如自縛手腳地「跛」了。

公務員宣誓 杜絕食碗底反碗面

港區國安法就是以快打慢、由上而下，繞過香港立法的漫長程序及期間的「政治講數」，為香港打擊顛覆國家政權、分裂國家、恐怖活動和外部勢力干預等罪行，訂出明確罰則，建立執法架構，推動港府成立國安委員會、警方重設政治部，填補港府在監控、調查、及起訴反對派和外部勢力的盲與跛。

此外，涉及港府有效管治的，並不只國安法針對的範疇，在中央督促下，港府問責高官近期亦變得積極起來，對公務員、教育、香港電台等作出「補救」。

如公務員作為港府一員，但反修例運動中，公務員反港府的動作不斷，這是中央絕不能忍受的。中央對此提出的解決方法，是所有出任公職的人員包括公務員，都要宣誓效忠《基本法》和特區政府，杜絕「食碗底反碗面」；公務員事務局長聶德權亦已表示，在本月會就公務員宣誓形式及範圍發表報告，並表明以違反《公務員守則》，追究「打正旗號」反對國安法的公務員。

教育媒體諸多亂象 撥亂反正

另外，中央認為港人的「反中」與欠缺國民教育有關。本港教育界是反對派的大本營，尤其與泛民猶如一體的教協，更是教育界一座大山。特首林鄭月娥上台後對教協本採取綏靖政策。但近期有小學教師竟錯誤地將鴉片戰爭原因，說成是英國助中國禁煙，又有中學會考歷史科試題，提供了可能誤導學生分析日軍侵華利弊的資料，激起社會反彈，港教育局長楊潤雄對事件亦姿態強硬，要求取消有關試題。

就國安法立法，楊潤雄更去信中小學校長，囑他們不能任由教師和學生罷課、「公投」，又認為學校未來應教授國歌、國安法等；並強烈譴責不少政治團體及人物利用、誤導或煽動學生違法。

楊局長連番「挑戰」教育界這個「反對派的蜜蜂窩」，旋即惹來不少冷箭，指他發動「文革」，又對他家人進行起底等滋擾，反映港府問責官員為官不易，過去對反對派多有投鼠忌器心態。

另一個中央重視的戰場是香港電台，作為港府喉舌的港台，用着港府資源、背着港府的名聲，卻沒有為港府向公眾宣傳及解釋政策，並不時在港府背後插刀，自然不獲中央接受。首當其衝的是《頭條新聞》，港台雖然認為節目只是「嬉笑怒罵」而無惡意中傷，但近期被通訊局裁定內容資料不實、污衊和侮辱警方，港台為避風頭，不得不暫停有關節目。商經局局長邱騰華則宣布，成立專責小組，檢討港台的管治及管理。整頓港台，將是不可避免的了。

中央介入空間 視乎港府表現

在中央重整港府管治權的大方針下，港府官員亦少了畏手畏尾的表現，配合中央行動，但中央對港府及香港局勢仍存有戒心，如在國安法中留有不少後着，包括特首身邊要設有國安顧問，由中央指派，令人聯想到昔日英國亦在港督身邊派有政治顧問；至於中央駐港國安公署有多活躍，以及利用「特定情況」介入案件的頻密程度，就要看港府在維護國安、制衡本地及外國反對勢力的表現。若港府做得理想，中央要介入的空間自會愈少。

中央推動香港二次回歸，有其計算與部署，香港下一步會變成如何，還要看反對派及港人的反彈、西方尤其美國的反制，畢竟政治如探戈，是由雙方共舞的。

▲ 面對香港去年反修例運動的失控狀態，中央要強化港府管治能力，完成「二次回歸」，國安法只是其中重招。（資料圖片）