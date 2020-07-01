國安法立竿見影 還待解說釋疑慮

全國人大常委會昨天早上全票通過港區國安法，昨晚11時正式公布條文，港府也同時刊憲，即時生效。新法有助香港社會及一國兩制行穩致遠，但整個構思和立法過程迅速而隱秘，難免令本地及國際社會抱有疑慮，中央和港府有必要從詳解說條例，大量做溝通工作，說服各界基本法所保障的人權自由，將穩固如昔。

公眾未知條文 投行憂中地雷

國家主席習近平簽署公布後，港區國安法昨起主要針對四類罪行，包括分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動、勾結外國或境外勢力危害國家安全，而最高刑罰為終身監禁，沒有追溯期。

基本法第23條指出，香港應自行立法維護國家安全，惟社會過去十多年兩走極端，無從立法，去年起更接連爆發示威衝突，處處有外國干預的身影，令中央判斷不得不繞過立法會，直接將港區國安法加入基本法附件三。

從遏制分裂國家和境外勢力角度來看，新法可算立竿見影。例如主張港獨的香港民族陣綫昨晨宣布，遣散包括發言人在內所有香港地區成員；一直游說推動美國《香港人權與民主法案》的香港眾志，更決定解散。

只是，不僅本地高官近月一直顯示出，沒有參與制定新法，不肯多評論，更直至昨晚11時才由新華社公布具體條文，港府也同時公布刋憲，即時生效。因為內容重要而複雜，各界難以在短時間內清楚明白，以評估哪些行徑是否犯法，因此難免惴惴不安。

《金融時報》引述國際投行駐港經濟師指，憂慮今後評論中國事務隨時誤中地雷，又謂已有分析員此前已自我審查，以免得失內地客戶，新法將把它制度化，恐令投資者對出自香港的報告存疑。

中港法制迥異 釐清概念機制

無疑每個國家都有國安法，但港區國安法的制定，偏離港人經驗。它不是由白紙或藍紙草案形式交由立法會審議，可讓公眾參與討論，亦無法像此前通過的國歌法，由議員提交合適修訂，故兩地官員今後尤要多向傳媒和公眾解說，釐清國安法重要概念和執行機制。

中港法律語言大不同，港區國安法卻處兩者之間的含糊區域。雖然香港普通法和內地大陸法均有無罪假定、一罪不能兩審等法治原則，但當中央於特殊情況行使管轄權，疑犯在內地審判能否得到基本法的人權保障？更根本者，普羅大眾若今天拿着港英旗上街，究竟是否仍有基本法第27條的人權自由保障，還是已危害國家安全？

中央今次罕見地連港區國安法內容都沒公開，就通過了新法，據前律政司司長梁愛詩分析，是避免極力反對的公眾會引起破壞行為。只是，新法要像支持者如廠商會所指，有效維護國家安全和主權，加強港人的國安意識，協助維持本港繁榮安定，中港官員顯然要詳盡回應港人和國際社會的疑慮，多加澄清概念和原則，好讓各界安心行使人權，依法生活和奉公守法。

責任編輯：李青