大叔或女神 也幫不了特朗普改形象

本欄昨日提到美國之所以叫United States of America，源自發現美洲大陸的意大利航海家Amerigo Vespucci。可能大家會問，那麼教科書上說那位首先發現新大陸，他的探險家前輩哥倫布Christopher Columbus豈不是很「蝕底」麼，被人搶了天大風頭？

也不可以這樣說，美洲部分國家在10月有「哥倫布日」法定假日，用以紀念他，美國部分州亦定為聯邦假日。除此之外，在早期的美國，一位「女神」與哥倫布還有着關係呢。大家勿想歪，稍為心水清的讀者亦會立刻質疑我，哥倫布活在15世紀，美國18世紀才立國，他如何同早期美國的女性扯上關係？

美國有兩個擬人化的國家化身（national personification），一男一女，男是著名的Uncle Sam「山姆大叔」，女的芳名Columbia哥倫比亞是也，就是由哥倫布化身出來，代表美國民族精神的「女神」。回看歷史，山姆大叔較受現今世人認識，若說哥倫布被搶功勞，那麼後來居上的山姆大叔亦把哥倫比亞「掩沒」了。

「女神」哥倫比亞 竟由黑奴創造

山姆大叔被塑造成精明計算政治人物的形象：面容瘦削、留羊咩鬚、灰白髮上頂着禮帽，身穿燕尾服，是強國的聯邦政府形象。哥倫比亞則在需要信仰的立國之初，代表崇尚自由、獨立的美利堅精神，是民族政治符號，比大叔還要「高檔次」。

其實在15世紀末，歐洲人發現美洲大陸後，間中亦有人以「哥倫比亞」稱呼立國前的美國，奈何最終America「亞美利加」成為國名。1776年美國宣布獨立，10多年後華盛頓總統就職，為此而譜寫的《萬歲，哥倫比亞》一曲，乃非正式國歌，直至20世紀《星條旗》正式成為國歌，足見當不了國名的「哥倫比亞」，也殊不簡單。

「哥倫比亞」以女神形象出現，可追溯到美國獨立之初的一名女子Phillis Wheatley。世事諷刺的是，她是黑奴，同時是詩人，是第一個將哥倫比亞形象寫進詩中，加以神化的人，還將詩送給華盛頓，受到關注。大家沒聽錯，早期美國人如何詮釋美國價值，這位黑奴有着非一般的話語權，歷史有時的確難以置信。

後來，多得漫畫家，「女神」有了眼耳口鼻。隨着美國成長，「哥倫比亞」形象亦變變變。19世紀常在漫畫出現，時而化身自由捍衞者，同時亦為美國的強大、領土擴張搖旗。在中國勞工、歐洲移民湧入美國的年代，「哥倫比亞」支持種族共融，撫慰受迫害的德國移民，亦曾支持中國工人的權益，令女神形象政治化，但凸顯了當時國民的理念：歡迎外來人口一起把這個新生國家，建設得更美好。

19世紀70年代，政治漫畫開始出現「山姆大叔」，與哥倫比亞女神爭風頭。在一次大戰時，叫人參軍的著名徵兵廣告中，大叔何等的「鷹」，未俘虜敵人，先俘虜了國民。其後加上紐約自由女神雕像在19世紀末樹立，「大叔」加上「新女神」，哥倫比亞的神聖價值已慢慢被榨乾，結束百多年使命。

女神崇尚自由開放 侵侵卻封邊境

如果問我，我每次聽到Uncle Sam此稱謂，總覺得有人藉此嘲諷美國似的；Columbia就不同了，在美國人生活當中，是無處不在的「高大上」存在。這就是為甚麼有首都Washington D.C.華盛頓哥倫比亞特區（美國眾議院上周便通過法案，將特區升格為第51個州，但特朗普揚言阻止），此外還有名校哥倫比亞大學、哥倫比亞號穿梭機、哥倫比亞廣播公司等等。

其實，大家都應該見過Columbia，哥倫比亞影業公司（Columbia Pictures）的電影開首，片頭動畫中手持火炬的女性，便是她，哥倫比亞，不是「自由女神」啊！一直以來，自由女神和哥倫比亞象徵美國的自由、開放，歡迎外人一起發美國夢。如今，德國移民後裔的特朗普卻將邊境封鎖，種族衝突又引發暴動連場，侵侵就算再找新的「國家化身」搞形象，始終都是兩個字：「嘥氣」！