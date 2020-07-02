久坐損健康 辦公室做運動可抗疫

英國首相約翰遜早前感染新冠肺炎，痊癒後大力提倡全民減肥抗疫。疫下人們愈趨久坐不動，恐嚴重損害健康，但不少運動只需小量空間及設備，足不出戶亦可抗疫。

約翰遜痊癒後 力推全民減肥

據英國媒體報道，約翰遜政府正籌備全民健身計劃議案，包括推廣減肥手術包括束胃帶手術，其他措施或包括禁止餐廳提供買一送一優惠，及飲品免費無限添加，並要求餐廳在餐牌上展示食物熱量。約翰遜痊癒後亦被拍攝到在倫敦各處跑步健身，他接受當地傳媒時更即場示範在辦公室內做掌上壓。

英國格拉斯哥大學學者分析當地生物樣本庫（UK Biobank）5月的數據，發現超重及癡肥人士感染新冠病毒的機率，比一般人分別高出1.6及2.3倍，BMI指數每增加4.5個單元，死於新冠肺炎的風險則增加25%。

長期在辦公室久坐不動的都市人更需提高警覺，美國德州大學安德森癌症研究中心（University of Texas MD Anderson Cancer）最新發表的一份研究顯示，久坐不動可增患癌死亡風險82%，但將坐下30分鐘改為走路等輕強度活動，已足以減患癌風險8%。居家隔離措施下，此類問題更為嚴重，美國最大醫療健康服務網站WebMD一項調查顯示，34%受訪者表示疫情下體重增加。

此趨勢更或帶動另類商機，德國創新指數提供商Solactive提供「肥胖指數」（obesity index），追蹤一些從肥胖服務（例如幫助患者減肥、提供減肥補充劑）獲利的公司，《彭博》指該指數年初至今上升26%，跑贏納指的10.8%。外國企業FLEXISPOT更推出「單車工作桌」，讓上班族可以一邊踩單車、一邊辦公。

室內健身 辦公椅可化為道具

港人久坐不動的問題顯著，傑出生命計劃與港大秀圃老年研究中心在2017年公布的調查顯示，在職人士每日單是工作期間已坐約317分鐘（約5小時），另外亦會用約143分鐘（約2.4小時）使用手機及平板電腦。

香港安盛保險表示，上班族再忙都可在辦公室內運動，每日只需抽出7分鐘、並使用一張硬的椅子，便可循6個步驟取得健身效果（見表）。辦公椅其實可化為健身道具，例如外國流行的椅子掌上壓（chair pushups）做法便是雙腳貼地、雙手抓住椅子兩側，用力將自己撑起。

疫下工作再忙碌，亦應盡量抽空健身、做任何運動，皆優勝於久坐不動。

▲ 久坐不動可增患癌死亡風險，上班族再忙都可在辦公室內運動。（資料圖片）