後國安法時代 自我完成預言？

落筆之時，還未聽到通過港區國安法的消息（編者按：國安法已在6月30晚11時生效）。在過去這段時間內，媒體所呈現出來的社會氣氛其實有點古怪。

社會氣氛古怪 雙方各說各話

這邊廂，理所當然的宣傳國安法之必要，呼籲大家沒有需要恐慌，事關只有極少數的人會牽涉其中。那邊廂，有的似乎還以為只要美國及一些國家更加強烈反應，事情仍有彎可轉。也有的假作持平，以為擺個姿勢要求搞清楚一些細節，那便可以表現出一種願意對話的態度，以此暗示或明示北京「大石壓死蟹」，最終出現甚麼狀況，與他們無關。

如此這般，雙方各說各話。不過，我相信很多市民早就覺得走到這一步，已成定局。他們更感好奇的是，為甚麼整個香港社會沒有興趣討論及探討「後國安法」的社會政治秩序？

當然，第一個最常聽到的回應，是「香港已死！」，而既然如此，那就沒有甚麼好談好想了。我聽過一些意見，覺得表達不滿、失望，較思考甚麼「明日之後」來得有意義，事關一進入思考：如何在今後的環境裏尋求新的可能性，便等於接受現實，向不合理的制度妥協。

從這個角度來看，我建議大家討論及探討「後國安法」的社會政治秩序，是頗不要得的思想，缺乏「堅持」的勇氣，不戰而敗，是沒有原則。

為表達不妥協 拒絕思考出路

我也聽過另一些意見，認為多想無謂，總之要有所行動，盡一切辦法，癱瘓任何在香港發生的事情（由議會到街頭），將社會的陰暗面表露無遺。只有加速社會崩潰，才能喚醒民眾，再次奮起反抗。

從這個角度出發，我所建議大家想想「後國安法」的社會形勢，同樣只是轉移視綫的伎倆，是變相的投降主義，而不是堅守「初心」的人民鬥爭。

「講多無謂 盲動最實際」？

坊間意見紛紜，豈止上述兩種。但很多意見的共通點，都是（以不同理由）否定考慮「後國安法」的社會政治秩序的需要。在我看來，這是頗為吊詭的事情—在很快的將來，反對派便要考慮、部署、策劃立法會選舉。而究竟所謂的「議會道路」應該如何走下去，理論上是首要考慮的策略議題，較諸如何在選舉中勝出更為重要。

這個問題之所以重要，是因為任何行動，最終還是要問有何目標？如何取得成功？不過，目前香港政壇最為古怪的表現，卻是一直以各種方法，迴避這個基本問題。

有的認為形勢比人強，「講多無謂，行動最實際」，就算是「盲動」總比不動好：有的覺得在反對派陣營之內，基本上沒有人對這類議題感興趣，況且選舉只有成或敗的分別，要做些甚麼？怎樣去做？當選之後再算。

不斷行動 靜下來便不知所措

整體的氣氛仍是不斷向前衝，如果政治風險增加了，那便修飾一下言論或小動作，總之就不想去檢討形勢、修訂策略。

這樣的思維與取向，形成了一個自我完成的預言：因為不想探討出路，所以眼前所見就是一個沒有出路的局面；由於不覺得有出路，於是繼續不思考問題，以不斷行動來替代策略思維。如果靜下來的話，便會不知所措。

趁新聞媒體仍覺得有新聞價值，一眾不停「有所行動」—沒有藉口上街的話，起碼要口頭譴責；沒有新議題提出的時候，找個理由找個地方包圍一下。有人覺得這樣就很充實，也很積極。究竟為甚麼要這樣做？誰都不太清楚，總之做了再算。

政黨自我矮化 素人光環速變暗

做—無論只是表達要做，還是真實去做—就是一切。

在這樣的政治文化驅動底下，政黨自我矮化（誰記得他們的綱領？誰知道他們的理念〔如果有的話〕？），政治明星的魅力迅速消失，政治素人的光環快速變得黯淡，所謂的政治領袖統統成為機會主義者。由他們來探討出路，確實是強人所難。

▲ 港區國安法在香港回歸23年前夕深夜生效，佷多市民都覺得已成定局，但就好奇為何社會沒興趣探討「後國安法」的社會政治秩序。（梁偉榮攝）