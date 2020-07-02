沒完沒了的疫情，令經濟重創，冥頑不靈的美國，病例再創新高，領導人選擇改善經濟，而放棄隔離限制，結果將是更多美國人因疫情喪失生命。

經濟與疫症的對立將會持續，惟當有效預防疫苗面世時，這對立狀態可得以紓緩，故此大家必須對疫苗有一定了解。各國爭先研發疫苗，本來是純科學的研發，將會成為政治舞台上的一場激戰。

一如過往，雖有過百種疫苗進入臨床研究，領導巨頭將會是中美歐三足鼎立。先說中方，主要是採取最舊、最老實的Inactivated Virus Vaccine方法。以往不少疫苗，包括肝炎或小兒麻痺症等均用此方法，此方法是在實驗室培養新冠肺炎（COVID-19）病毒，然後用熱量或化學物質，令病毒失去複製能力，剩下的蛋白質軀殼注入人體，便可產生抗體反應。

美國代表Moderna則用最先進方法，是按COVID-19基因圖譜，而製造相符Messenger RNA（mRNA）。Moderna的mRNA-1273已通過一期研究，並確定100mg分量，能令身體產生抗體，大型第三期比較性研究，將涉及三萬人在美國進行。

而歐洲疫苗則由AstraZeneca領導，採用牛津大學研發的SARS-CoV-2 Vaccine。此疫苗特別之處，是把COVID-19的Spike Protein，放在只會感染黑猩猩的Adenovirus（屬普通傷風病毒），好處是早已有生產程序，可以短時間內大量生產。

中美歐爭相研發疫苗，誰勝誰敗，其實不重要，最重要是人類受到保護，經濟可以再度發展。