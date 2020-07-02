曾幾何時，fast fashion（快速時尚）打正旗號平靚快而風靡全球，但近年很多fast fashion的品牌卻開始出現警號。繼去年Forever 21申請破產，並相繼在香港、日本等市場關店後，近日Zara母公司亦宣布即將關閉旗下品牌全球一千二百間店舖。

疫情當然是對快速時尚生意極速下跌有催化作用，但即使疫情未發生，整個fast economy（標榜快速的經濟模式——例如快餐、快時尚等）的生態已有變化，皆因消費者開始意識到快速經濟附帶的一連串問題——品質粗糙甚至低劣、不耐用、血汗工廠、生產綫監管問題、原物料不知名、非永續發展材料、環境污染殺手、有毒漂染傷害人體等。雖然有快速企業在以上議題有所改善，但全球消費者對整體的快速消費文化，已開始有疲態，這也反映於購買行為和心態上。

快餐和快速時尚有效率，但未必優質，當全球開始出現work-life-balance、慢活等概念時，已意味着人們正尋求一味追求效率以外的選擇，例如：品嘗頂級料理要花數小時，效率可謂非常低，但卻讓人情感上和精神上的滿足感提升；slow cook餐廳初出現時，可謂令食家趨之若鶩，訂座要等數月也在所不辭；可持續發展的有機食品耕種或製作慢到不行、毫無效率，但有不少消費者寧願付出更高價格去購買；瑜伽、冥想、打坐中心已於全球發展成龐大生意。

這種種說明，另一經濟模式已在全球悄悄地出現，那就是slow economy（慢拍經濟——標榜品質、意義、優質、慢工出細貨的經濟模式），而這股經濟力量非常龐大，因非常符合現代人work-life balance對life追求的需要。

快速和慢拍經濟絕非互相排斥，兩種經濟模式應是並存的，slow economy的出現亦不能代替fast economy，但卻反映了現代人開始由只講「便利」和「效率」到追求「品質」和「慢嘗」的精神轉化。