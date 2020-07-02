美企業家勸勉年輕人 餘暇重投學習添競爭力 行政人員版 2020/07/02 分享： 受到全球經濟環境影響，不少企業面臨經營困難，鑑於美國目前的經濟狀況，企業招聘人手時趨向謹慎，失業人士面臨更大的求職挑戰。日前，美國有企業家為失業人士作出求職建議。 據外媒CNBC報道，美國著名企業家 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 亞馬遜豪派38億獎金 冀安撫員工提振士氣 2020/07/01 亞馬遜豪派38億獎金 冀安撫員工提振士氣 情侶員工留守古堡酒店 巡視全場日行3萬步 2020/06/30 情侶員工留守古堡酒店 巡視全場日行3萬步 NASA尋民間高手 設計太空廁所 2020/06/29 NASA尋民間高手 設計太空廁所 印度網安專家渴市 首席總監年薪可達409萬 2020/06/26 印度網安專家渴市 首席總監年薪可達409萬 美國CIA招聘新招 影音串流平台播廣告 2020/06/25 美國CIA招聘新招 影音串流平台播廣告 求職招聘 商業 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 經濟 肺炎 零售 行業 就業 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入