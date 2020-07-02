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美企業家勸勉年輕人 餘暇重投學習添競爭力

行政人員版 2020/07/02

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受到全球經濟環境影響，不少企業面臨經營困難，鑑於美國目前的經濟狀況，企業招聘人手時趨向謹慎，失業人士面臨更大的求職挑戰。日前，美國有企業家為失業人士作出求職建議。

據外媒CNBC報道，美國著名企業家

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欄名 : Good Job Insight

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