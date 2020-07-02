示威者衝擊國安法 政府宜趁機解疑惑

香港回歸23年，港區國安法正式實施便遭到示威者挑戰，試圖測試港府的執法力度。國安法對港人來說是新生事物，怎樣才算違法，還未有清晰概念。示威者以身試法，由拘控到審訊和判刑，將讓大家可深刻認識到干犯的後果，才懂得知所進退，不觸碰國安法的底綫。

揮旗叫港獨口號 關注警怎執法

逾千人昨日無視警方拒批出不反對遊行及禁止集會通知書，依然上街示威。部分更公然挑戰國安法，高叫港獨口號和展示港獨旗幟，有的縱火、打砸個別商店並投擲汽油彈。警方拘捕370人，當中10人涉嫌違反國安法。

國安法前晚11時刊憲生效，對分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動、勾結外國或境外勢力危害國家安全這四類罪行的定義和刑罰，都寫得很清楚。尤其恐怖活動罪一項，更是針對去年反修例風暴中持續出現的暴力行動，如爆炸、縱火、堵路、破壞交通工具、交通設施、電力設備等公共服務，以及針對人或嚴重危害公眾健康或安全的暴力，明顯是要切實止暴制亂。

國安法在審議期間一直細節欠奉，刊憲後立即生效，難免令市民感到透明度不足，並憂慮會誤中地雷，以及關心如何量刑？

大家從不同途徑「見識」過暴力示威者的暴戾，昨天示威出現的縱火、砸碎商店玻璃的暴力程度已相對溫和，但大家更關注警方在執法時，究竟會用公安條例抑或國安法來拘控？從而體驗到警方在執行新落實的國安法時是鬆還是緊？

守底綫反黑暴 自由權利才可保

下一步是如何審理違反國安法的相關人士？被告會否有申辯機會？若罪名成立，判刑多少？相信要待有首宗判例後，大家才會感受到干犯國安法的後果。

昨天的示威是一個很好的解說機會，警方可根據示威者不同的情況，如高叫港獨口號、展示港獨旗幟、縱火、掟汽油彈，解釋他們干犯了哪些國安法條文。中央和港府之後也要繼續加強解說溝通，增加透明度，釋除港人、市場及國際社會疑慮。

市民有行使和平集會示威的自由權利，亦絕不贊成黑暴、肆意破壞社會安寧及威脅不同意見者人身安全等等，大家要守住這條底綫，相信可一如既往繼續享有自由。

責任編輯：蔡偉強