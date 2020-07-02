滙豐拖低恒指 下月將見改善 評．析．天下版 2020/07/02 分享： 恒指上半年跑輸外圍股市，半年跌近4000點，其中單是滙豐（00005）已拖低恒指逾千點，成最「敗家」的藍籌股。除了滙豐，恒指半年來亦受制中港重磅金融股表現失色。幸恒指變身在即，有望逐步擺脫滙豐為首金融 ... 撰文 : 杜擎師 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 交易講場 - 港人北上買理財產品 非單看高息 2020/07/01 港人北上買理財產品 非單看高息 交易講場 - IPO半年結 顛覆新股例升預期 2020/06/30 IPO半年結 顛覆新股例升預期 交易講場 - 《港自治法》制裁 會否禍及滙豐渣打？ 2020/06/29 《港自治法》制裁 會否禍及滙豐渣打？ 交易講場 - 美銀行限派息 港銀行股高息料難保 2020/06/27 美銀行限派息 港銀行股高息料難保 交易講場 - 高追新經濟股風險高 ETF投資你要知 2020/06/26 高追新經濟股風險高 ETF投資你要知 經濟 美股 指數 金融 騰訊 阿里巴巴 新經濟 小米 第二上市 同股不同權 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入