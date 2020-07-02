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滙豐拖低恒指 下月將見改善

評．析．天下版 2020/07/02

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恒指上半年跑輸外圍股市，半年跌近4000點，其中單是滙豐（00005）已拖低恒指逾千點，成最「敗家」的藍籌股。除了滙豐，恒指半年來亦受制中港重磅金融股表現失色。幸恒指變身在即，有望逐步擺脫滙豐為首金融

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撰文 : 杜擎師

欄名 : 交易講場

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