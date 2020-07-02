從無限速光纖到無限賽局

▲ 香港寬頻現時約有九百三十名持股管理人，投資於香港寬頻成為股東，積極拓展公司業務。

著名勵志作家 Simon Sinek 的網站上說他是個「無可動搖的樂觀主義者」(unshakable optimist)。這點，無論從他的著作 The Infinite Game （中譯：《無限賽局》），或者從短短半小時隔著螢幕的訪問也能感受到。新冠肺炎席捲全球，筆者問他如何看隨之而來的不確定因素。對此， Simon 笑說：「環境從來就是不確定吧！有危也有機。芝加哥禁售單件比薩，比薩店生意因而銳減七成。有店主靈機一觸，把店內的高溫焗爐改用來製作全城短缺的面罩，成功轉型。」的確，變幻原是永恆，對應環境迅速變陣，以轉數快見稱的香港人並不陌生。

▲ 勵志作家 Simon Sinek

無限賽局 抗疫抗逆

然而，要能完美轉身，日常操練必不能少。應香港寬頻持股管理人及集團行政總裁黎汝傑 (NiQ Lai) 邀請，Simon 透過視像會議向過千名企業客戶和業務夥伴分享他的企業成功秘訣，勉勵大家放棄一時的贏輸，把生意看成「無限賽局」(The Infinite Game)，在日常運作和決策中持續體現。在 《無限賽局》 中，Simon 提倡為企業訂立使命，並以有膽識的領導、互相信任的團隊及透過識英雄重英雄的對手，推動企業持續進步。「所有的指標不過是人訂立出來的。在限時前不達標，企業就會倒閉嗎？才不！相反，如果企業沒有遠見，就一定撐不長久。」Simon 如是說。「在疫情後恢復得最快的企業，正正是那些平常注重長遠發展的企業。面對逆境，他們有足夠的財力與行動力變陣。」

▲ 香港寬頻持股管理人及集團行政總裁黎汝傑

社會使命與緊密團隊

Simon 的見解，與香港寬頻的來路不謀而合。香港寬頻當年毅然在全港鋪設光纖網絡，以 $99 月費，為公屋及基層家庭提供高速光纖上網服務，在上網並不普及、平均月費達數百元的當時，傳為一時佳話。黎汝傑記得，2000 年，當時公司主席王維基邀請他過檔前，親自把他帶到一所公屋。「有了網絡，無論甚麼人也能夠獲得資訊，能夠自學各種知識。網絡可以幫助人脫貧啊！」他說。就是這份使命感，讓黎汝傑減薪八成，過檔香港寬頻。他笑言，當時孩子還小，香港寬頻又剛剛起步，有時難免忐忑。然而，香港寬頻成立七年以後，網絡覆蓋終於完善，生意錄得幾何增長。

「我們的成功模式無可複製，因為沒有對手願意以七年的虧損換取長遠的優勢。這就是我們體現無限賽局的方法。」在市場上穩佔一席後，香港寬頻更積極回饋社會。疫境當前，公司早前推出「疫境同行」計劃，撥出一萬個兩年免費寬頻名額予合資格人士，延續創業時服務基層的方向。

現時，香港寬頻銳意建立更緊密的團隊，增強長遠競爭力。早年，公司邀請香港寬頻的管理層以現金入股，最後有接近九十位高層，共出資一億六千萬港元做「管理層收購」（Management Buyout, MBO），現時亦有約九百三十名持股管理人，投資於香港寬頻成為股東。員工入股後，投入感大增，更積極推動公司事務，有意見也能夠迅速實行。

除了工作，香港寬頻又推動 LIFE-work priority，員工每月有一個星期五半天工作，孩子考試又有 Exam Leave 陪伴。難怪黎汝傑笑稱，「無限賽局」絕對不是吹水，而是公司付諸實行的理念。

（資料由客戶提供）