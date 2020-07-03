「醫生，你看我這帽子靚唔靚？」LS是很活潑的八十歲，過去五年與肺癌共存，但仍不減對旅遊興趣，曾走遍大江南北，食盡各國美食。這粉紅色帽子來自日本，也帶了香檳給醫生作手信。可惜這是兩年前景象，今天她身體已不能再支持心裏的活潑，肺癌再度活躍，如甦醒的猛獸不停攻擊她身體。醫生好不容易才再度把它控制，但過程中LS體質轉弱，體重下降超過十公斤，現今走路也靠女兒扶持，昔日光采已見黯然。

「她甚麼東西都不吃，你話話她！」女兒投訴。「不是不想吃，是吃不下。」LS為自己辯護。「她只肯飲汽水食雪糕，哪有營養？」長大後的女兒總會轉化成母親。

醫生有點心痛，同時也很明白境況，她患上癌症病人常見的Cachexia Syndrome（惡病質症候群），近半末期病人會遇上這綜合症，體重下降、食慾不振、肌肉及脂肪急速消失。不少科學理論解釋這現象，主要是癌細胞令身體全面進入發炎狀態，腫瘤產生各式Cytokines（細胞激素），其中包括TNF-α、IL-1、IL-6和IFN-α。身體不斷消耗蛋白質和脂肪，同時這些物質亦令中央神經減卻食慾，故此病人就是面對人間美食，也是吞嚥不下。困難是醫生也苦無對策，現有藥物例如Megace，只能有限度改善情況。

醫生只能盡量鼓勵病人：「你要努力，就是不想吃也要吃下去。你要承諾下次覆診時，體重要增加一公斤！」

一公斤承諾，可能是人生最難守的承諾。