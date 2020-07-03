「不老」在現時科技的發展，仍未可行，但「緩老」則不是夢。美國威斯康麥迪遜大學，曾進行了一項歷時逾二十年的研究，由Ricki J. Colman和Richard Weindruch主導，研究結果引發廣泛討論，就連《紐約時報》也在頭版報道。大家上網鍵入《Dieting Monkeys Offer Hope for Living Longer》（節食猴子給人類長壽的啟示）便可尋獲，即見兩隻猴子並排的圖片，左是二十七歲的肯托，右是二十九歲的歐文。猴子的平均壽命是二十七歲，最長可活到四十歲，故肯托和歐文已屆暮年。雖然只差兩歲，但肯托神采飛揚、坐姿筆挺、身形苗條、毛髮厚實而有光澤（雖然正在變灰白）、行動機敏；相反，歐文則如潦倒暮猴，老態龍鍾、面部鬆弛下垂，肚腩脂肪打褶，十足十肯托老爸一樣。

為甚麼相差那麼遠？關鍵在於兩者每天攝取的食量。打從牠們青春期後，歐文餐餐食個飽食到撑，而肯托則被研究人員控制食量，維持在歐文食量的七成至七成半（量少卻均衡），研究目的是看看控制卡路里能否緩慢老化。從照片比較，答案是肯定的。兩者不僅精神面貌有差別，研究員更發現，食七成飽的猴子比餐餐食到飽的猴子無論在血壓、糖尿病、癌症、腦部退化等老化相關疾病的發生率明顯較低。

後來，美國國家衞生研究院（National Institutes of Health，簡稱NIH），招募了一百四十三名介乎二十一至五十歲的健康男女，作出為期兩年的研究。他們也發現類近結果，每天削減兩成半卡路里攝取量的一組，不僅體脂下降，膽固醇水平和新陳代謝也有所改善，血壓略降，血糖控制情況好轉，炎症發作也減少；但沒有實行卡路里限制的對照組，在這些指標上則沒有改善。

中醫智慧也教人「吃飯七分飽」，東西方養生智慧不謀而合。當然，朋友相聚大快朵頤是賞心樂事，該吃時就應豁出去，但餐前餐後必須調節。老化是人生自然過程，大家都希望盡量延緩，容顏非唯一關注，只盼身體仍保持健康靈活，方能享有自由、快樂和尊嚴。