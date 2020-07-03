騙人的心靈雞湯 華盛頓無斬櫻桃樹

美國11月大選，各種為選票而做的事，為選票而說的話又紛至沓來，司空見慣。或者，處心積慮想坐上美國總統寶座的人，很少能夠像首任總統華盛頓那樣，功業強勁到毫無對手可威脅，行出來都贏。

我們生活在節奏急速，無閒暇想想生活其他事情的年代，的確是一種不幸。尤其一般人在步入社會工作後，也就難得再有機會，或者說有興趣，再次了解兒時讀過的歷史，玩味一下。人說，不同時間讀同一段歷史，或者同一本書，會有不同體會嘛。在我來說，重溫歷史，不單能溫故知新，還知錯，是歷史錯。

書商杜撰 稱為迎合市場需要

估計大家和我一樣，小時候都聽過美國開國總統華盛頓，家中有棵櫻桃樹，有一次他拿斧頭去砍樹，父親發現後大怒，問到底是誰幹的？這時華盛頓勇敢地站出來，坦白招認是他所為。父親不單沒責備，反而讚他正直、誠實，形容這種德行比一千棵櫻桃樹價值更高云云。當年的我聽了，簡直震撼得很，差點發誓今生不會講大話。直至長大後，我無意中卻發現，根本沒有華盛頓砍櫻桃樹這個故事。

大家有空可以上網查一下，不必盡信我，我也未至於從不講大話，不說錯東西，只是對待歷史有點態度而已。根據外國有研究此故事的人指出，華盛頓童年所住的地方，位於弗吉尼亞州一條河邊，沒有任何證據證明那裏曾種過櫻桃樹。更荒謬的是，有人跑出來直認，這碗熬了逾200年的「心靈雞湯」，不單沒有雞，連湯也沒有。

華盛頓在1799年去世，翌年書商已出版他的傳記，一舉成為暢銷書，幾乎每年一個新版。華盛頓砍櫻桃樹的故事，是名叫Mason Locke Weems的書商，在《The Life of Washington the Great》一書，1806年的第五版加進去的，憑空揑造這個故事，說是為迎合市場需要，因為很多人想知華盛頓私生活的一面。到1836年又有人加工，將華盛頓和櫻桃樹的杜撰故事再「加鹽加醋」，收錄進青少年勵志讀物，可想而知想不流傳後世都難，還跨越重洋，欺騙了我們和中國大陸同胞，成了內地小學語文教材，教育了一代又一代中國人要誠實，至於有多少人聽入耳，我就無法提供數據了。

政客為選票說盡謊言「他」會連任嗎

人們之所以允許這樣的故事流傳，相信是希望用歷史教育下一代，從小有道德、要誠實，像華盛頓這種國家英雄當然是榜樣。不過大人教小孩誠實要借助大話，實在淪為笑話。成年人世界，能夠多點真誠，少點套路嗎？在選舉拉票時，政治人物或者說難聽一點的政客，扯上愛國為民的宏大願景，就能去做見不得光的骯髒選舉勾當？

至於我依然選擇相信世界上有一個人，的確像傳說中的華盛頓一樣，坦白磊落，這樣就足夠了。不管他是不是大人物，是否美國總統，也不必介懷他姓甚名誰。重要的是，他或她，是我依從的榜樣。若果要在美國歷代政治人物中，挑選一位去當我這個活在心底的品行楷模，我只能說有一個名字絕不會揀，亦不大相信大家會選。那個人，不知今年底能夠連任嗎？