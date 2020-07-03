中國帶動需求復甦 石油市場再平衡

由於新冠病毒的大流行，全球約90%的人口受到不同程度的封閉或需保持社交距離，導致石油需求和價格在2020年二季度驟降至數十年以來的低位，但OPEC+創紀錄減產和需求回升的雙重刺激令5月份油價迎來強勁的反彈。

歷史上市場將北海布蘭特（North Sea Brent）原油價格作為所有價格復甦的領先指標，但中國需求接近恢復至正常水平，亞洲基準價毫無疑問已成為市場龍頭。

亞洲基準價 原油市場領先指標

5月上半月，布倫特及DME阿曼（Oman）原油期貨7月合約價格均在30美元/桶的低位徘徊，可見這是從4月份低於20美元/桶的水平反彈上來的。但包括阿曼原油在內的幾種中東地區油品，都是中國上期能源中心（INE）含硫原油期貨合約的可交割品。這意味當將中國船運時間納入考慮因素，7月份中東地區裝載的原油將可在INE原油期貨8月合約上交割。

5月初以來，INE原油期貨8月合約價格一直以接近40美元/桶的水平交易，為中東地區油桶進入中國提供套利機會。除了阿曼原油，中東地區其他可交割含硫油種，包括伊拉克的巴士拉（Basrah）輕質原油、阿布達比的上紮庫姆（Upper Zakum）原油以及卡塔爾的海洋原油。

截至目前，INE原油期貨的實物交割量一直很低，大多數合約在到期前都已平倉。不過據交易商表示，INE可交割庫庫容擴充，增加了更多合約參與實物交割的可能性。

根據INE公布的資料，巴士拉輕質原油交割量在INE保稅油罐中佔比最大，其次是阿曼原油、上紮庫姆原油和卡塔爾海洋原油。路透社指出，二季度INE的庫容已增至5,700萬桶，其中包括來自中石化、中石油和山東弘潤集團煉化廠的新儲罐。

中國趁低吸納 帶動油價回升

6月裝船的巴士拉輕質原油價格，比官方售價（OSP）創紀錄的高出4.7美元/桶，某種程度上也反映出其與中國的油價套利可能。

在Covid-19病毒蔓延前，算上液化天然氣和濃縮天然氣油的量，全世界每天消耗約稍多於1億桶石油。報告顯示，需求坍塌的峰值高達3,000萬桶/日，預計2020年二季度需求日均下降約1,400萬桶。

但是低油價導致了來自中國的大量購買潮，因此中國市場的價格帶動油價回升，反過來又支撑了整個中東地區的價格，OPEC+產油國聯盟的創紀錄減產，也對重新建構石油供需平衡格局有重大影響。

彭博社報告顯示，5月下旬約有117艘原油油輪運往中國港口，可載原油超過2億桶。

需求反彈勁 關注亞洲中東走向

由於阿曼原油大部分是在中國提煉，這使得價格反彈速度更快於其對應的北海基準價。布蘭特原油價格在5月下旬追上阿曼油價，但在6月初，阿曼原油的交易價格仍比布蘭特原油高2美元/桶，這是歐洲需求恢復的速度慢於亞洲所致。

5月下半月油價的強勁回升令原油2020年前景更正面，一些分析師提高了今年剩餘時間油價的預期水平。

摩根士丹利預計今年後期原油價格將回升至40美元/桶，並預測需求會有劇烈反彈。該投行預估，全球需求將回到9,700萬桶/日，產生400至600萬桶/日的供應缺口。

但是最近趨勢表明，全球石油市場將愈來愈關注亞洲和中東價格走向，而歐洲原油價格將緊隨其後。

（註：*芝商所擁有杜拜商品交易所50%的股權）

▲ 摩根士丹利預計今年後期原油價格將回升至40美元/桶，並預測需求會有劇烈反彈。（法新社資料圖片）