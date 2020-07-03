海洋公園增收入 由餐飲做起

海洋公園終於月前獲得立法會財務委員會通過54億元的救命錢，暫時一年內不會倒閉。其實一年的時間不長，它的定位一定要改變，它曾經成功過，那些成功的因素一定要保留，相信不會有太多人反對保留動物那部分，因為有教育的意義，只是如果入不敷支，這個保育的模式還是行不通，要在未來一年積極增加收入。

本地消費者 疫下經濟中流砥柱

最容易令海洋公園增加收入的方法是餐飲，因為餐飲不同零售，一定要在當地消費，零售卻可以在當地、在外地、網購等。香港零售業在示威浪潮以至疫症時期重創，原因是他們太依賴外來，特別是內地旅客；其實本地的消費者才是零售業的中流砥柱，特別是他們在疫症時期走不了，為本地帶來穩定的消費，因此以旅客為主的零售店仍然未有起色，但餐飲卻很快便復甦。

根據統計處的資料，2019年食肆的總收益為1,124億元，2018年為1,196億元，而再根據海洋公園的年報，2019年來自餐飲的收入為2.99億元，2018年為2.54億元，約佔全港食肆收益的0.21%及0.27%。

而入場收費方面，2019年為11.4億元，2018年為11.85億元，人均入場收費為200元左右，如果加上餐飲、購買紀念品等收入，人均收入增至約300元，這和香港迪士尼的人均收入差得相當遠，它在2019年及2018年的人均收入分別為930元和899元。

公園票面498元 人均收入僅300

值得留意的是，海洋公園的成人門票是498元，而香港迪士尼的成人門票是639元，香港迪士尼可以令到人均收入高於入場門票達40%，而海洋公園的人均收入卻只是入場門票的60%，即少了40%。

一個多了40%，一個少了40%，多了40%的迪士尼當然在餐飲、紀念品及酒店大有進帳，而少了40%的海洋公園相信是和少了的酒店收入（因為那酒店不是屬於海洋公園的）、門票折扣及較為疲弱的餐飲、紀念品收入有關。

既然海洋公園的票面門票是498元，但實際人均收入只是約300元，而人均入場費更只是200元，倒不如在現時的形勢下賣大包減價，以回饋香港人，如每位200元，小童半價，兩位、三位以至四位等一起入場的再有折扣，更可以在平日找一日減至50至100元一位，務求更多人可以進場，餐飲價格也可以更相宜，也有一些街頭小吃等。在園內適當的地點可以出售和海洋有關的食物，如鮑魚、魚肝油、帶子等，猶如一個小型工展會。

設晚上燒烤場 位位百多元

海洋公園也可以考慮在合適的地方舉行燒烤，如果是在收費區內，可以考慮晚上7時後免入場費，如果是在收費區外，那便容易得多。每位收百多元，飲品另計或提供其他優惠如任飲任食，一家大小歡樂地享受美好的環境。其他如cocktail、宴會、party room也可以考慮。

現時的困境是這54億元只足夠一年之用，如果不能在這年增加收入及產生利潤，海洋公園只有再要求政府注資，我相信會難上加難，那時只有關門。至於原本那106億元的擴展大計中，有部分是加強在非進場時的收入如餐飲、宴會等活動，無奈一個疫情打亂了大計。

議員政客不懂營商 決策難有效

你可能會問會否太商業化？大家要知道要維持一個水族館絕不便宜，即使海洋公園要廢除機動遊戲的部分，它有水族館，也有飼養其他動物，成本不低。大阪有個海遊館，成人門票是2,300日圓（約港幣166元），附近也有餐飲、摩天輪、觀光船去支持，但要另外付費。沖繩的水族館門票為1,880日圓（約港幣136元），以此為參考，海洋公園可以調整一下收費，再在香港人最喜愛的飲食上下工夫，務求在未來一年增加現金流，然後再作將來定位的打算。

最後我想說管治的問題，這次由於要用到公帑，因此要經過立法會。老實說，無論是香港迪士尼或是海洋公園，每每需要新的設施時，一定要經過立法會，但立法會本身相當政治化，而且議員對於營商的知識相當有限，但他們卻是可以作決定的一群，恍如一間企業的非執董，但數十位非執董的董事會肯定不會有效率。

至於有關政策局在營商方面也是知識有限，於是政府和議員雙方在營商上都是「有限公司」，你一言我一語，加上社會上不同人有不同的聲音，令整過過程相當漫長，絕對不是好的管治架構。

▲ 海洋公園上月重開，其實園方最容易增加收入的方法是餐飲。（資料圖片）