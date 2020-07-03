電動代步工具 立法規管須合時

本地近年不少人熱衷以電動滑板車、「風火輪」等代步，政府有意容許此類代步工具在單車徑使用。然而，相關法律配套亦需齊全，才能保障用家及其他道路使用者的安全。

港擬修例 單車徑可合法使用

電動代步工具因被機械驅動而符合汽車定義，但其設計與構造一般不符合適用於汽車的法定安全要求，故不獲發牌上路。運輸及房屋局向立法會提交的文件建議修改法例，容許電動個人移動工具（例如電動滑板車）和電動輔助單車在單車徑網絡較完善的地區，用作短途代步，但為安全起見不應獲准在行人路或馬路使用。

本地電動代步工具漸受歡迎，但意外頻生，警方由去年7月至今年5月期間，錄得24宗涉及電動代步工具的交通意外，而去年年底更接連發生兩宗致命意外。電動代步工具在車路及行人路上行，亦引起市民關注該類工具的安全隱憂。

港府表示，將於今年下半年在科學園及將軍澳進行實地試驗，並研究公眾對電動代步工具的接受程度。本地在修改有關法例時，須加強對使用安全的監管，更宜推罰則加強效力。

星推罰則 南澳洲規定買保險

在新加坡，電動代步工具只可在行人及單車共用的「共用通道」（shared path）上行駛，用家若在行人專區行駛，可被罰款1,000坡元及監禁3個月。若在馬路及行人路上，初犯可被罰款2,000坡元及監禁3個月，屢犯不改更可被罰款5,000坡元及監禁多達6個月，電動代步工具更可能被沒收。

使用電動代步工具若發生意外，責任應如何追究？各地對購買第三方保險的規定不同，新加坡曾提出強制要求電動代步工具用家購買保險，但前年決定不強制實施，先從加強教育公眾做起。在南澳洲使用電動代步工具則須購買第三方保險，因當地將此類工具歸類為汽車。

監管要到位 保障途人安全

安全裝備例如頭盔亦極為重要，美國紐約州今年合法化電動代步工具，並規定使用時速超過40公里的電動單車的人士、及未滿18歲的電動滑板車用家佩戴頭盔。俄勒岡州更規定當地所有電動滑板車用家不限年齡，均須在使用時戴頭盔。

本港有意改變電動代步工具能買不能用的情況，可謂因應現實向前邁進一步，但相應的法例監管若不到位，則恐難保障途人安全，更難提升市民對此類工具的接受程度。

▲ 港府有意容許電動代步工具在單車徑使用，計劃今年下半年在科學園及將軍澳進行實地試驗，並研究公眾對電動代步工具的接受程度。（資料圖片）